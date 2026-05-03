Невен Венков: Разочарование

3:3 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Черноломец (Попово). Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Невен Венков, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Разочарование! Трудно ми е да говоря след такъв развой. Поведохме с 3:0 след много добра игра и може би си помислихме, че мачът е свършил, но това не е така. Концентрация, отдаденост, дисциплина – футболът изисква това през всичките 90 минути, а ние не му ги дадохме. Вината си е изцяло в нас, аз също поемам своята отговорност“.