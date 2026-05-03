Люис Хамилтън: Направихме крачка напред

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се класира шести в квалификацията за Гран При на Маями, но остана доволен от работата си с болида на Ферари SF-26.

„Това е подобрение, направихме много промени по колата, не сме имали софтуерни проблеми, така че мисля, че прогресираме – коментира британецът. – Направихме крачка напред. Мисля, че представянето ни във втората част на квалификацията беше солидно, но в третата част не успях да взема максимума от автомобила.

„Искам да съм по-напред в класирането, тъй като останах шести, мисля, че беше възможно да се боря за място в топ 3 в квалификацията.

„Но това щеше да е възможно ако бяхме започнали с тези промени по колата от петък, да работим и в събота в тази посока, тъй като сега сме много по-напред в сравнение с началото на уикенда. Предполагам, че при работата ми на симулатора преди уикенда съм поел в грешна посока и затова тук нещата се получиха така.

„Очаквам да имам много по-добър автомобил за състезанието, но ще караме на мокро, така че съм уверен в баланса, който сме направили и ще имаме добро темпо.“

Снимки: Gettyimages