Везенков преди финала с Реал Мадрид: Много голям отбор с велика история, винаги намират начин да са тук

  • 23 май 2026 | 20:34
Българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков коментира предстоящия финал на Евролигата с Реал Мадрид в неделя в Атина.

“Много голям отбор с много велика история, най-много шампионски титли в Евролигата. Намират винаги начин да са тук, макар и с проблемите си, макар и да ги няма тримата им центрове, но ние трябва много да сме фокусирани върху нашата игра”, сподели Везенков.

“Това е една мечта - да гледаш деца да носят твоя потник, всички заедно искаме да се зарадваме накрая.

Родителите ми, сестра ми, племенниците ми, приятели - всички са тук, толкова много хора, които гледат по телевизиите. Енергията, която ми дават е изключителна и винаги играя и за тях”, добави Саша.

“На полуфинала не играхме добре в нападение, но не забравяйте, че играхме срещу най-добрата защита в Евролигата. Утре е различен мач. Знаем, че Скариоло има различни защити, трябва да сме много концентрирани и да вземем всичко от нашия максимум”, завърши 30-годишното българско крило.

Цялото изказване на Везенков преди финала можете да изгледате във видеото по-долу.

