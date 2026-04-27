Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

Лучано Спалети предупреди, че Ювентус е трябвало да бъде предпазлив при равенството 0:0 с Милан, но надпреварата за място в Шампионската лига ще продължи до последния кръг. „Бианконерите“ имаха златна възможност с победа да настигнат "росонерите" на третото място, но също така знаеха, че трябва да се оглеждат и през рамо, за да държат на разстояние Комо и Рома в борбата за място в Шампионската лига. Кефрен Тюрам прати топката в мрежата, но едва след като беше попаднал в засада, докато Алексис Салемакерс беше най-близо до гол за домакините, след като разтресе напречната греда.

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

„Продължихме по нашия път, опитахме се да поемем инициативата, но бяхме твърде бавни и предвидими през първото полувреме. Така и не успяхме да преодолеем техните играчи, така че те винаги бяха добре позиционирани. С Милан трябва да си предпазлив, защото имаш чувството, че контролираш напълно мача, а след това те внезапно се изстрелват напред с трима или четирима души, за да те затруднят. Опасността идва, когато се чувстваш комфортно срещу тях. При изнасянето на топката от защита работихме върху превантивната преса, за да гарантираме, че тези контраатаки няма да се случат. Имаше няколко ситуации, в които можехме да се справим по-добре, включително едно нарушение срещу Джонатан Дейвид, което беше пропуснато“, заяви Спалети в началото на коментара си пред медиите.

Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

„Ако няма много физически контакт, той може да излезе от единоборствата с технически качества, но ако го пресираш физически, му е по-трудно. Той тича толкова много, не можеш да се съмняваш в неговата динамика, като постоянно пресира Модрич, Габия и Менян – това носи резултати. Естествено, той не е играч, който може да бяга с висока скорост или да преодолява съперници, но в сътрудничество с отбора е перфектен. Трябваше да създадем повече плътност в подкрепа, за да му помогнем, тъй като днес, особено през първото полувреме, го оставихме твърде изолиран“, каза Спалети.

Душан Влахович и Кенан Йълдъз влязоха в игра в последните минути, тъй като имаха проблеми с контузии.

„Когато отборът имаше повече контрол през второто полувреме и притисна Милан, присъствието на Влахович можеше да помогне, но той се върна към тренировки с отбора едва в петък. Кенан също изпитваше затруднения, когато трябваше да направи две смени на темпото, виждаше се, че не е в добра форма. При Влахович, той се завръща след много дълга контузия, а последния път се контузи, докато загряваше край тъчлинията, така че не можем да го пришпорваме. Бъдещето зависи и от настоящето, затова не можем да поемаме излишни рискове“, добави Спалети.

Това равенство 0:0 е повторение на предишната среща между двата отбора по-рано през сезона, когато Кристиан Пулишич не успя да реализира дузпа в Торино. И Рома, и Комо вече са само на три точки зад Ювентус, така че битката за класиране в Шампионската лига остава напълно отворена четири кръга преди края.

„Мисля, че всичко ще се реши в самия край или много близо до него, защото такива са тези мачове. Рома и Комо спечелиха, така че ни остават още доста срещи за печелене, преди да заслужим мястото си в този турнир. Време е за финалния спринт, а на този етап започва да се натрупва умората от дългия сезон. Точно тук се вижда кой принадлежи на Ювентус и кой не. Трябва да утвърдим културата на самодисциплина, упорита работа и решителност, която е присъща на този клуб, като даваме всичко от себе си всеки ден и не допускаме нищо да ни се изплъзне“, каза още Спалети.

Юве удължи серията си без загуба на осем мача в Серия А, но по-забележителното е, че допусна само един гол в последните седем кръга – при равенството 1:1 със Сасуоло.