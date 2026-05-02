Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

Барселона и Осасуна играят при 0:0 в мач от 34-ия кръг на Ла Лига. Испанското първенство навлиза в решителната си фаза, а каталунците водят убедително с 11 точки преднина пред големия си враг Реал Мадрид. Играчите на Ханзи Флик са в забележителна серия в последните седмици и записаха девет последователни победи, а при нов успех днес ще са само на крачка от титлата, която би станала факт при провал на “лос бланкос” в неделя. Тимът от Памплона също прави стабилен сезон и макар колебанията в последно време, те все още са на деветата позиция.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик залага на Педри и Гави в средата на терена. Рууни Баргаджи заменя Ямин Ламал на десния фланг, а Фермин Лопес и Дани Олмо заемат другите две места зад Роберт Левандовски. Жоао Кансело запазва мястото си на левия фланг, а отдясно място заема Ерик Гарсия.

Наставникът на Осасуна Алесио Лиски залага на стандартната си схема от 4-2-3-1. Големият играч на тима Анте Будимир очаквано води атаката на тима. Хърватинът прави страхотен сезон и до момента е отбелязал 16 гола в първенството. Той ще бъде подкрепян от Рубен Гарсия, Мой Гомес и Раул Моро от задни позиции.

