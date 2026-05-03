Цветан Соколов пред Sportal.bg: Имам доста оферти, но ще си помисля хубаво

  • 3 май 2026 | 11:45
Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов изгледа на живо четвъртия мач от финалната серия в efbet Супер Волей между Нефтохимик 2010 и Левски София, игран снощи в зала "Младост" в Бургас, след който "сините" защитиха титлата си

Прекрасна "синя" вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Соколов даде специално интервю пред камерата на Sportal.bg, в което сподели впечатленията си от срещата, коментира изминалия сезон в турския гранд Халкбанк (Анкара) и бъдещето си на клубно ниво.

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

"Това, което виждам в момента е, че нивото се е вдигнало. Отделно не очаквах тази серия да продължи толкова, но поздравления за борбата, която показват и двата отбора. Това е най-хубавото във волейбола, че всички могат да се насладят на тези мачове. И колкото повече такива мачове има, толкова по-добре за зрителите и феновете. Аз честно казано се радвам, че в момента имам тази възможност да дойда и да гледам този финал тук. Идеално ми е", призна Соколов.

Перфектни Цветан Соколов и Матей Казийски, Халкбанк с бронза в Турция

"Да, завършихме на 3-о място с Халкбанк в Турция. Аз лично очаквах да направим повече. Сезонът беше изпълнен с доста негативни моменти - от гледна точка на това, че аз бях в един период контузен и това малко ме върна назад и до края не можах да вляза в една добра форма. Но абстрахирайки се от тези неща, спечелихме бронзовите медали, което не е малко, но ние като отбор имахме доста по-високи цели. Сезонът ни беше наистина доста тежък, доста дълъг, с доста спадове за жалост, но най-важното е, че накрая играхме и се борихме с най-големите в Турция. Погледнато позитивно завършихме с победа, с медал, което е един идеален сезон."

"Все още имам какво да лекувам понеже до края на сезона не успях да възстановя някои възпаления, които имам, но в момента се чувствам добре и най-важното е, че се чувствам добре на родна земя - със семейството ми съм, така че, се чувствам идеално и физически и психически."

Денислав Бърдаров в Block Out: Надявам се да съм необходим на България

"Първо искам да му пожелая успех на Денислав Бърдаров в Халкбанк, защото аз догодина не се знае къде ще играя. Бърдаров направи един изключително силен сезон, направи едно изключително впечатление на абсолютно всички. Така че, мога само да му пожелая да е здрав и да продължава в този дух, защото това момче има страшно много какво да покаже дори на световната сцена, има още много какво да израства. Така че, му пожелавам само здраве и тежък труд."

"В момента наистина не мисля за своето бъдеще, защото искам малко да си почина и да си отпусна главата. Имах доста оферти и все още имам, но идеята ми е сега наистина малко да си дам време, да помисля хубаво и да видя какво ще правя догодина", завърши бившият капитан на България.

Снимки: Владимир Иванов

