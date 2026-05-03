Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Капитанът на Левски Светослав Гоцев изигра последния си мач с екипа на “сините” и сложи край на своята славна кариера.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Искам от сърце да изразя благодарността си към всички фенове за непрекъснатата подкрепа във всеки миг! Благодаря и на нашите партньори за доверието и споделения път.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Вие сте съществена част от всичко, което успях да постигна. За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от този отбор. "Левски София" не е просто клуб - това е идея и принадлежност, която ще нося в сърцето си завинаги!”, написа Светослав Гоцев.

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

“Благодарим ти, капитане!”, написаха от Левски София.

Стоил Палев MVP на финала

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26