Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

  • 3 май 2026 | 14:13
  • 1569
  • 0

Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Капитанът на Левски Светослав Гоцев изигра последния си мач с екипа на “сините” и сложи край на своята славна кариера.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

"Искам от сърце да изразя благодарността си към всички фенове за непрекъснатата подкрепа във всеки миг! Благодаря и на нашите партньори за доверието и споделения път.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера
Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Вие сте съществена част от всичко, което успях да постигна. За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от този отбор. "Левски София" не е просто клуб - това е идея и принадлежност, която ще нося в сърцето си завинаги!”, написа Светослав Гоцев.

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея
Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

“Благодарим ти, капитане!”, написаха от Левски София.

Стоил Палев MVP на финала
Стоил Палев MVP на финала
 Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор
Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор
 Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26
Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26
Следвай ни:

Още от Волейбол

Вакъфбънк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Вакъфбънк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

  • 3 май 2026 | 13:56
  • 945
  • 0
Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

  • 3 май 2026 | 13:43
  • 618
  • 0
Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

  • 3 май 2026 | 13:36
  • 1222
  • 2
Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

  • 3 май 2026 | 12:56
  • 2501
  • 2
Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

  • 3 май 2026 | 12:18
  • 635
  • 0
Владимир Алекно: Мони Николов изгражда Локомотив и ние не успяхме да му се противопоставим

Владимир Алекно: Мони Николов изгражда Локомотив и ние не успяхме да му се противопоставим

  • 3 май 2026 | 12:06
  • 2078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 8158
  • 99
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 6346
  • 4
11-те на Ботев и Локомотив

11-те на Ботев и Локомотив

  • 3 май 2026 | 15:10
  • 1107
  • 0
Съставите на Сасуоло и Милан, Нкунку се завръща като титуляр

Съставите на Сасуоло и Милан, Нкунку се завръща като титуляр

  • 3 май 2026 | 15:00
  • 742
  • 0
Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

  • 3 май 2026 | 12:42
  • 7455
  • 12
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
  • 7724
  • 11