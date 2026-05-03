Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Бившият национал Тодор Скримов обра най-важните награди на сезона в efbet Супер Волей.
36-годишният посрещач бе избран за MVP на сезон 2025/2026 в Националната волейболна лига.
Освен това феновете го избраха за Играч на публиката с 572 от гласовете на феновете в традиционната анкета на Националната волейболна лига.
Естествено Тодор Скримов попадна и в Идеалния отбор на efbet Супер Волей 2005/2026.
Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26
Стоил Палев MVP на финала
