Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Бившият национал Тодор Скримов обра най-важните награди на сезона в efbet Супер Волей.

36-годишният посрещач бе избран за MVP на сезон 2025/2026 в Националната волейболна лига.

Освен това феновете го избраха за Играч на публиката с 572 от гласовете на феновете в традиционната анкета на Националната волейболна лига.

Естествено Тодор Скримов попадна и в Идеалния отбор на efbet Супер Волей 2005/2026.

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

Стоил Палев MVP на финала

Снимки: Startphoto