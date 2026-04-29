Перфектни Цветан Соколов и Матей Казийски, Халкбанк с бронза в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов и техният Халкбанк (Анкара) спечелиха бронзовите медали в турската Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя трудно над Спор Тото (Анкара) с 3:2 (25:22, 22:25, 26:24, 21:25, 15:13) в третата среща от малкия финал в надпреварата.

Халкбанк спечели серията с 2-1 успеха.

Цветан Соколов стана най-резултатен с 21 точки (1 ас, 1 блокада). Матей Казийски добави 17 точки (1 ас). Александър Шливка записа 21 точки (3 блокади).

За съперника Хесус Ерера се отчете с 29 точки (2 аса, 3 блокади), Марко Ивович записа 25 точки (2 аса, 3 блокади).