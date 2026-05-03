Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

Реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) излизат срещу Сър Суза Скай (Перуджа) в мач №2 от финалите на италианската Суперлига. Срещата е на домашен терен, от 19:00 часа и ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2.

Играе се до 3 победи от 5 мача. Третият двубой е на 6 май (сряда).

Волейболистите на Джампаоло Медей ще се борят за трофея за втори пореден и общо 11-и път в историята. За Перуджа финалът е осми, а титлите зад гърба им са едва две.

В първия мач от серията Николов и съотборниците му отстъпиха на "дяволите" с 0:3 гейма.