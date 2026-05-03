Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира спечелването на бронзовите медали след победата в серията срещу Зенит (Санкт Петербург) с 3-2, както и цялостното представяне на тима в плейофите.

Отборът от Новосибирск спечели решителния пети мач като гост с резултат 3:0.

Пламен Константинов, Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с бронз в Русия

„Знаете ли, това бяха много дълги плейофи за нас, с абсолютно максимален брой изиграни мачове. Имахме тежка битка както на четвъртфиналите с Белогорие, така и на полуфиналите. Сега изиграхме пет мача и със Зенит. Момчетата заслужиха този медал“, заяви българският специалист.

Владимир Алекно: Мони Николов изгражда Локомотив и ние не успяхме да му се противопоставим

„Разбира се, всички заслужават, но днес искам да отлича само моя отбор, няма да обсъждам съперниците. Поздравявам ги за това, че не се предадоха в нито един момент. Дори когато губехме, дори когато нещо не се получаваше, ние се връщахме в играта. Отборът израсна в тези плейофи, играха като мъже. Затова искам да ги поздравя за бронзовия медал, той е напълно заслужен“, добави той.

Константинов продължи: „Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат. Само така може да се постига резултат на най-високо ниво. И те играха точно така в тези плейофи. Може би с изключение на един мач, в който изобщо не влязохме в игра.“

„Радвам се за отбора, за клуба, за нашия генерален спонсор РЖД. За тях също беше важно да спечелят това специално дерби срещу Зенит. Поздравявам всички ръководители“, каза още треньорът.

В типичния си стил Пламен Константинов завърши с шега: „Поне за един ден можем да преименуваме „Сибур Арена“ на „Сибир Арена“. Днес тя се казва „Сибир Арена“. Утре ѝ върнете старото име“, цитира думите му кореспондент на „БО Спорт“.

Локомотив се завръща на почетната стълбичка за първи път от 2023 г., когато отборът отново спечели бронзовите медали.