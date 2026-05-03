Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вакъфбънк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Вакъфбънк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

  • 3 май 2026 | 13:56
  • 124
  • 0

Полуфинал

Турският шампион Вакъфбънк (Истанбул) спаси 4 мачбола в края на третия гейм, за да си осигури място на големия финал в Шампионската лига.

В един луд двубой италианския първенец Имоко (Конеляно) доминираше в първите два гейма, възползвайки се и от многобройните грешки на съперника. Италианският тим обаче не успя да реализира нито един от 4 мачбола в края на третата част и в крайна сметка отстъпи пред мощните атаки на Тияна Бошкович, която буквално избухна и стана главно действащо лице с 23 точки само в третия (13 точки) и четвъртия (10 точки) гейм. В тайбрека щафетата пое Марина Маркова (8 точки), която поведе Вакъфбънк към финала.

За отбора на Даниеле Сантарели остава утехата да се бори за третото място в мач, който ще се играе днес от 16:00 часа българско време.

Началото беше равностойно, като Вакъфбанк веднага опита да наложи натиск чрез Марин Маркова и Тияна Бошкович. Конеляно обаче остана в играта и постигна първия си пробив при сервис на Йоана Волош и блокада на Сара Фаар, преди да затвори гейма при 25:22 с успешна атака на Габи Гимараеш. Във втората част „пантерите“ вдигнаха нивото, особено със Сара Фаар на сервис и на блокада. Решителният пробив дойде в средата на гейма, който приключи при 25:18.

Двубоят се преобърна в третия гейм. Конеляно поддържаше контрол до 22:18, но Вакъфбанксе върна в играта в самия край и спечели драматично с 29:27, с което отвори отново мача. В четвъртата част турският тим набра инерция от самото начало и поведе с 9:4. Конеляно опита да се върне в резултата чрез Габи Гимараеш и Ника Даалдероп, но Тияна Бошкович затвори гейма при 25:23 и прати мача в тайбрек.

В петия гейм „пантерите“ започнаха по-добре (3:0), но допуснаха завръщане на Вакъфбанк, който направи решителен пробив с Марина Маркова за 9:7. Конеляно спаси два мачбола, но отново Тияна Бошкович сложи точка на спора.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Иван Станев: Можехме да бъдем по-разумни

Иван Станев: Можехме да бъдем по-разумни

  • 2 май 2026 | 22:32
  • 1353
  • 4
Николай Желязков: Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно!

Николай Желязков: Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно!

  • 2 май 2026 | 22:23
  • 1823
  • 2
Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

  • 2 май 2026 | 22:15
  • 2072
  • 4
Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

Светослав Гоцев: Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея

  • 2 май 2026 | 22:15
  • 2216
  • 2
Стоил Палев MVP на финала

Стоил Палев MVP на финала

  • 2 май 2026 | 22:06
  • 2387
  • 3
Левски спечели шампионската титла за 18-и път

Левски спечели шампионската титла за 18-и път

  • 2 май 2026 | 21:38
  • 2402
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 253975
  • 1094
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 28141
  • 102
Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

  • 3 май 2026 | 12:42
  • 4085
  • 10
Арда (Кърджали) 0:0 Черно море

Арда (Кърджали) 0:0 Черно море

  • 3 май 2026 | 12:29
  • 2252
  • 1
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
  • 5513
  • 8
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 10362
  • 29