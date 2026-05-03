Вакъфбънк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Полуфинал

Турският шампион Вакъфбънк (Истанбул) спаси 4 мачбола в края на третия гейм, за да си осигури място на големия финал в Шампионската лига.



В един луд двубой италианския първенец Имоко (Конеляно) доминираше в първите два гейма, възползвайки се и от многобройните грешки на съперника. Италианският тим обаче не успя да реализира нито един от 4 мачбола в края на третата част и в крайна сметка отстъпи пред мощните атаки на Тияна Бошкович, която буквално избухна и стана главно действащо лице с 23 точки само в третия (13 точки) и четвъртия (10 точки) гейм. В тайбрека щафетата пое Марина Маркова (8 точки), която поведе Вакъфбънк към финала.

За отбора на Даниеле Сантарели остава утехата да се бори за третото място в мач, който ще се играе днес от 16:00 часа българско време.

Началото беше равностойно, като Вакъфбанк веднага опита да наложи натиск чрез Марин Маркова и Тияна Бошкович. Конеляно обаче остана в играта и постигна първия си пробив при сервис на Йоана Волош и блокада на Сара Фаар, преди да затвори гейма при 25:22 с успешна атака на Габи Гимараеш. Във втората част „пантерите“ вдигнаха нивото, особено със Сара Фаар на сервис и на блокада. Решителният пробив дойде в средата на гейма, който приключи при 25:18.

Двубоят се преобърна в третия гейм. Конеляно поддържаше контрол до 22:18, но Вакъфбанксе върна в играта в самия край и спечели драматично с 29:27, с което отвори отново мача. В четвъртата част турският тим набра инерция от самото начало и поведе с 9:4. Конеляно опита да се върне в резултата чрез Габи Гимараеш и Ника Даалдероп, но Тияна Бошкович затвори гейма при 25:23 и прати мача в тайбрек.

В петия гейм „пантерите“ започнаха по-добре (3:0), но допуснаха завръщане на Вакъфбанк, който направи решителен пробив с Марина Маркова за 9:7. Конеляно спаси два мачбола, но отново Тияна Бошкович сложи точка на спора.