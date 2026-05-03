Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

С приключването на сезон 2025/26 в efbet Супер Волей бяха обявени и индивидуалните отличия, които традиционно отличават най-добре представилите се състезатели в отделните компоненти на играта. Наградите отразяват представянето както в рамките на редовния сезон, така и цялостния принос на волейболистите към развитието на шампионата.

Прекрасна "синя" вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

В идеалния отбор на сезона място намериха състезатели, демонстрирали постоянство и високо ниво през цялата кампания:

Най-добро либеро: Христо Колев (Славия)

Посрещачи: Тодор Скримов (Левски) и Ерион Байрами (Дея)

Централни блокировачи: Бруно Руббо и Лазар Бучков

Диагонал: Мариян Наков

Най-добър разпределител: Владимир Станков

Селекцията отразява балансирано присъствие на състезатели от различни отбори, като подчертава високото спортно-техническо ниво в първенството.

Статистически лидери през редовния сезон

На база официалната статистика от редовния сезон бяха отличени и водещите състезатели в отделните игрови елементи:

Най-много директни точки от сервис (асове): Тодор Скримов - 71 (средно по 1 на гейм)

Най-добър нападател: Лазар Бучков - 61% успеваемост в атака

Най-добър блокировач (средно на гейм): Теодор Тодоров - 0,91

Топ реализатор: Мариян Наков - 416 точки (5,62 на гейм)

Най-много успешни блокади: Костадин Гаджанов - 63

Най-добър в посрещане: Христо Колев - 63% позитивно посрещане

Индивидуалните отличия за сезон 2025/26 подчертават високото ниво на конкуренция в efbet Супер Волей и значимия принос на водещите състезатели в различните елементи на играта.

