27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  3. Тото Волф: Проблем с колата забави Антонели на старта

Тото Волф: Проблем с колата забави Антонели на старта

  • 2 май 2026 | 20:48
Андреа Кими Антонели тръгна от втора позиция в спринта днес, но до първия завой загуби четири позиции, като успя да си върне само една в първата обиколка.

„Ние знаем, че сме по различна програма относно подобренията по колите, тъй като нашите ще са готови за Монреал“,  коментира след финала на спринта шефът на Мерцедес Тото Волф.

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

„Надявахме се, че ще удържим позициите си по отношение темпото спрямо другите в състезателни условия, но ако направиш толкова лош старт като Антонели, е трудно.

„Трябва да се знае, че забавянето на старта не беше по вина на Антонели, а стана заради проблем с колата.

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

„Що се отнася до промените в правилата за задвижващите системи, то те в никакъв случай не ни се отразиха негативно. В хода на целия сезон ще има развитие на автомобилите – това е отделно състезание и който успее по-рано да спечели няколко десети от секундата, ще има предимство.“

Джордж Ръсел: Подобренията на другите са притеснителни
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

