Джордж Ръсел: Подобренията на другите са притеснителни

  • 2 май 2026 | 20:38
  • 92
  • 0
Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел отново коментира подобренията по колите на съперниците на лидерите в шампионата.

Ръсел завърши 4-и днес в спринта в Маями, след като мина едно място напред на финала заради наказанието от 5 секунди, което получи съотборникът му Андреа Кими Антонели.

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями
„Честно казано, не съм много по-доволен от колата в сравнение с вчера - призна Ръсел. - Все още имам проблеми на това трасе. Има още няколко писти в календара, където имаме проблеми – Бразилия и „Зандвоорт“.

„Не знам какви точно са проблемите, но са свързани основно с това, че колата ни се пързаля и с четирите колела.

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място
„Четвърто място на финала, спечелих две позиции, но е ясно, че подобренията на Макларън, Ферари и също така и на Ред Бул са леко притеснителни. Това е най-важното нещо.“

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен
 Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 184
  • 0
Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

  • 2 май 2026 | 20:21
  • 250
  • 0
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 273
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
  • 787
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
  • 312
  • 0
Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:41
  • 2986
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

  • 2 май 2026 | 20:39
  • 106617
  • 263
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 28529
  • 36
Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 2 май 2026 | 20:31
  • 11727
  • 3
Втора лига на живо: гол в Русе

Втора лига на живо: гол в Русе

  • 2 май 2026 | 20:20
  • 13925
  • 7
Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

  • 2 май 2026 | 18:23
  • 17795
  • 21
Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

  • 2 май 2026 | 19:30
  • 4477
  • 15