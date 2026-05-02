Джордж Ръсел: Подобренията на другите са притеснителни

Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел отново коментира подобренията по колите на съперниците на лидерите в шампионата.
Ръсел завърши 4-и днес в спринта в Маями, след като мина едно място напред на финала заради наказанието от 5 секунди, което получи съотборникът му Андреа Кими Антонели.
„Честно казано, не съм много по-доволен от колата в сравнение с вчера - призна Ръсел. - Все още имам проблеми на това трасе. Има още няколко писти в календара, където имаме проблеми – Бразилия и „Зандвоорт“.
„Не знам какви точно са проблемите, но са свързани основно с това, че колата ни се пързаля и с четирите колела.
„Четвърто място на финала, спечелих две позиции, но е ясно, че подобренията на Макларън, Ферари и също така и на Ред Бул са леко притеснителни. Това е най-важното нещо.“
