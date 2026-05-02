Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри нямаше отговор за скоростта на съотборника си в Макларън Ландо Норис по време на спринта в Маями, в който австралиецът финишира на второто място зад световния шампион.

Въпреки това след края на спринтовата битка във Флорида Пиастри каза, че като цяло е удовлетворен от своето представяне. Той също така добави, че ще направи някои промени по своята кола преди квалификацията по-късно тази вечер, които Пиастри се надява, че ще го доближат до Норис.

„Като цяло съм удовлетворен. Очевидно имам какво още да открия, за да се доближа до Ландо, но като цяло беше добра сутрин. Ще видим какво ще направим за квалификацията. Мисля, че всички останали научиха много, но и ние също, така че се надявам да запазим предимството си до края на уикенда“, коментира Пиастри.

