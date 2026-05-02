  • 2 май 2026 | 20:16
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер заяви, че не е доволен от третото място, което завоюва в спринтовата надпревара в Маями, в която той се опита да се бори с пилотите на Макларън, но се оказа безсилен срещу тях.

И Ферари, и Макларън стартираха четвъртия уикенд за годината с много промени по своите коли, които определено дават резултат. Леклер потвърди именно това след края на спринта, но подчерта, че не е доволен от третото си място, тъй като се надява на повече.

„Подобренията работят добре. Благодаря на отбора, който свърши много работа през тези пет седмици. Не съм доволен от третото място. Искаше ни се да сме по-напред, но и Макларън имат големи подобрения и са направи голяма крачка напред, ние не сме далеч зад тях. Ако съберем всичко, можем да стартираме малко по-напред“, каза Леклер.

