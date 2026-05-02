Зак Браун се сопна на Мекис заради Ламбиазе

Големият шеф на Макларън Зак Браун реагира остро на обясненията на Лоран Мекис, че Джанпиеро Ламбиазе отива в Уокинг, за да стане шеф на тима.

Състезателният инженер на Макс Верстапен напуска Ред Бул в края на 2027 и от 2028 ще работи в Макларън, като първоначално имаше слухове, че той ще замени Андреа Стела, който може да се върне във Ферари. Но Зак Браун вече обясни веднъж, че Ламбиазе ще работи под прякото ръководство на Стела, а сега Мекис успя отново да го подразни.

"Nice to be back up here!" 💪



Lando Norris returns to the top spot in Miami Sprint Qualifying 👊#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/4jVsqZIS3f — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Как Макларън успя да победи Мерцедес вчера

„Явно Лоран знае нещо, което на мен не ми е известно – коментира Браун прогнозата на шефа на Ред Бул, който наскоро потвърди, че няма да освободи предсрочно Ламбиазе от договора му. – Аз имам страхотен шеф на отбор, най-добрият във Формула 1 – Андреа Стела.

„Моята работа като главен изпълнителен директор е да намирам най-добрите таланти, да мисля дългосрочно и да правя така, че ние да сме най-силни, както на пистата, така и в базата ни – обясни Браун. – Андреа се справя прекрасно, както и нашият технически екип, а Ламбиазе е невероятен талант.

Алекс Занарди почина на 59 години

„Така че, когато се появи тази възможност да подсилим екипа ни, ние я използвахме и винаги правим това, без значение дали говорим за пилот, инженер, стратег и всеки друг. Много съм щастлив, че Джанпиеро идва при нас.“

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Снимки: Imago