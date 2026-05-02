Очаквайте на живо: Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес в Австралия

Основната бойна карта на събитието UFC Пърт започва в 14:00 часа българско време, а Sportal.bg ще отразява в реално време двубоите.

В главния сблъсък на вечерта майсторите на страйкинга в ММА Карлос Пратес и Джак Дела Мадалена ще премерят сили в планиран за пет рунда двубой. Бившият шампион в полусредна категория Дела Мадалена се завръща след загуба от Ислам Махачев, а Карлос Пратес е в серия от две поредни впечатляващи победи с нокаут.

В основния подгряващ дуел на галата ветеранът на лека категория Бенеил Дариуш ще се изправи срещу представителя на домакините Килан Салкилд. Ето кои са и останалите ММА двубои в Австралия:

Тим Елиът - Стийв Ерцег

Марван Рахики - Оли Шмит

Шамил Газиев - Брандо Перичич