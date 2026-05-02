Седма поредна загуба за Тай Туйваса

Луи Съдърланд надделя над Тай Туйваса в първия двубой от главната карта на събитието UFC Пърт. Победата бе 11-та в професионалния ММА за боеца с прякор "Ванила Горила". Успехът бе постигнат с единодушно съдийско решение след три рунда битка.

Великобританецът започна битката по-добре, като атакува с опит за поваляне, но Туйваса се защити с опит за гилотина. в средата на рунда Съдърланд пласира мощен лакът със завъртане и разклати боеца на домакините. Туйваса падна на земята и Съдърланд се озова в позиция маунт и контролираше до края на рунда.

Доминацията на англичанина в стойка и в партер продължи и в следващите рундове. Съдърланд беше настоятелен с атаките за събаряне и контролира по-голямата част от двубоя на земята, което му заслужи победата със съдийско решение. Припомняме, че Съдърланд прие битката с три дни предизвестие.

За Тай Туйваса загубата бе седма поредна.