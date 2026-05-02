  Седма поредна загуба за Тай Туйваса

Седма поредна загуба за Тай Туйваса

  2 май 2026 | 14:43
Луи Съдърланд надделя над Тай Туйваса в първия двубой от главната карта на събитието UFC Пърт. Победата бе 11-та в професионалния ММА за боеца с прякор "Ванила Горила". Успехът бе постигнат с единодушно съдийско решение след три рунда битка.

Великобританецът започна битката по-добре, като атакува с опит за поваляне, но Туйваса се защити с опит за гилотина. в средата на рунда Съдърланд пласира мощен лакът със завъртане и разклати боеца на домакините. Туйваса падна на земята и Съдърланд се озова в позиция маунт и контролираше до края на рунда. 

Доминацията на англичанина в стойка и в партер продължи и в следващите рундове. Съдърланд беше настоятелен с атаките за събаряне и контролира по-голямата част от двубоя на земята, което му заслужи победата със съдийско решение. Припомняме, че Съдърланд прие битката с три дни предизвестие.

За Тай Туйваса загубата бе седма поредна.

Още от Бойни спортове

Доналд Тръмп потвърди детайли за събитието на UFC в Белия дом

Доналд Тръмп потвърди детайли за събитието на UFC в Белия дом

  • 2 май 2026 | 13:36
  • 287
  • 0
49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

  • 2 май 2026 | 13:15
  • 407
  • 0
Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет на UFC 329

Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет на UFC 329

  • 2 май 2026 | 13:08
  • 343
  • 0
На живо: Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес в Австралия

На живо: Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес в Австралия

  • 2 май 2026 | 12:53
  • 364
  • 0
Международен турнир по джудо събра близо 500 деца от България и Румъния в Русе

Международен турнир по джудо събра близо 500 деца от България и Румъния в Русе

  • 2 май 2026 | 12:21
  • 292
  • 0
Сторли и Зендели почти с равно тегло преди битките в PFL

Сторли и Зендели почти с равно тегло преди битките в PFL

  • 1 май 2026 | 20:27
  • 716
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 27724
  • 237
Берое 2:0 Славия, гол от центриране

Берое 2:0 Славия, гол от центриране

  • 2 май 2026 | 15:19
  • 7157
  • 32
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 24577
  • 6
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 12632
  • 4
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 17283
  • 24
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 8904
  • 5