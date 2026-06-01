Рико Верхувен: Джейсън Стейтъм е новият Еди Хърн

„Когото Джейсън поиска“, усмихна се Рико Верхувен. „Той е като новия Еди Хърн.“

Холандецът говореше за своя приятел, филмовата звезда Джейсън Стейтъм, който имаше огромно влияние за организирането на мача на Верхувен срещу Александър Усик пред пирамидите в Египет преди седмица. Верхувен сериозно затрудни Усик, преди да бъде спрян от съдията секунда преди края на 11-ия рунд, след като изглеждаше, че е възможна огромна изненада.

Верхувен смята, че е трябвало да му бъде позволено да продължи в последния рунд, въпреки че беше свален в тежък нокдаун, уморен и подложен на атаки в края на мача.

Верховен и Стейтъм се запознават на снимачната площадка на филма „Пчеларят“ (Beekeeper), в който Стейтъм играе главната роля през 2024 г.

„Точно така стана“, потвърди Верховен. „Мои приятели видяха, че съм в Лондон, а те бяха част от каскадьорския екип на 87Eleven. Казаха ми: „Хей, и ние сме в Лондон. Снимаме филма „Пчеларят“ с Джейсън. Той е огромен фен на бойните изкуства. Ела да ни видиш. Ще се радва да се запознае с теб.“ Отидох. Джейсън беше изумен: „О, боже, Рико, ти си тук.“ Аз му отвърнах: „Да, и ти си тук. Аз съм ти голям фен.“ Веднага си допаднахме. Разменихме си номерата и оттогава поддържаме връзка. Посещавах го на снимачната площадка. Той идваше да ме подкрепя на мачове. И да, така започна нашето приятелство.“

Има вероятност високият холандец да последва Стейтъм в киното – нещо, към което проявява интерес.

„100 процента“, добави Верхувен. „Той знае, че и аз искам да се снимам във филми. Така че, на първо място, той ми уреди този голям мач. Това означаваше всичко за мен.“

Друг човек обаче, с когото Верхувен се надява да работи в бъдеще, е саудитският финансов благодетел на бокса Турки Алалших. Мачът Усик-Верхувен може да е бил идея на Стейтъм, но дълбоките джобове на Алалших са тези, които реално са го осъществили.

„Той направи това възможно. Така че съм му невероятно благодарен. Определено искам да му дам първата възможност да направим нещо. Но получаваме предложения от цял свят.“

Мачът, за който Верхувен най-много копнее, е реванш с великия украинец, като би искал той да се проведе у дома.

„Амстердам би било невероятно“, каза Верхувен. „На „Амстердам Арена“. Шейсет хиляди фенове. Мисля, че това определено ще счупи рекорда за най-голямо събитие в бойните спортове в Нидерландия.“

Въпреки че кикбоксът е първата му любов, Верхувен винаги е харесвал бокса. Бил е фен на братята Кличко (предпочитал е спокойния и техничен Владимир пред Виталий) и е гледал записи на боксьори като Мохамед Али и Майк Тайсън, макар да не черпи твърде много от тях.

„Гледал съм всичко“, каза той. „Но когато гледаш по-старите мачове и после днешните бойци, виждаш колко много са еволюирали. Затова казвам, да, но какво щеше да е, ако Али живееше сега? Просто е различно време. Всичко е различно. Вярвам, че днешните атлети са много по-добри от атлетите преди 20 години.“

И макар да разбира от бокс, той отказва да отговори дали смята, че представянето му срещу Усик трябва да го нареди сред 10-те най-добри боксьори в тежка категория в света.

„Не зависи от мен“, заяви той. „Не ме интересува. Както казах, не ме интересува къде ме класират. Просто ме пуснете срещу когото и да е и ще ви покажа къде заслужавам да бъда. Защото бях много близо до победа над най-добрия в историята. А Усик победи Джошуа два пъти, победи Фюри два пъти, победи Дюбоа два пъти. Така че, да действаме.“

Именно това в крайна сметка е довело до неговия срив в края на 11-ия рунд. Попадение с десен ъперкът го свали тежко на пода и той изпитваше сериозни затруднения да се защитава при последвалата атака на Усик.

Разбира се, преди мача Верхувен беше масово подценяван, особено от боксовите експерти, които определиха двубоя като цирково представление.

„Това говори повече за тях, отколкото за мен“, заяви Верхувен, който вярва, че може да е отворил вратата за повече подобни междустилови битки.

„Определено. Повече кикбоксьори могат да го направят. Не всички, но мисля, че една шепа със сигурност могат“, каза той. „Имаме добри бойци. Имаме добри боксьори в различни теглови категории. Вълнувам се да видя какво сме отворили за бойните изкуства като цяло. Независимо дали става въпрос за ММА, кикбокс или нещо друго. Пейзажът на междустиловите битки вече е отворен.“

