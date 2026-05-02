Стийв Ерцег победи ветеран в Пърт

Стийв Ерцег победи Тим Елиът с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Пърт. Победата бе втора поредна за австралиеца.

Битката започна с много финтове и смени на гарда от страна на Тим Елиът. Ветеранът на категория муха разчиташе на контриращи удари, но Ерцег удряше по-точно и силно. 39-годишният Елиът все пак спечели рунда с две поваляния в края на рунда.

Във втората част Ерцег бе по-точен в размените и по-свеж в клетката, а борческите размени бяха равностойни. В третия и последен рунд бившият претендент за титла Ерцег подпечата победата си с още по-добър страйкинг и отлична защита от поваляния.