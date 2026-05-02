  3. Стийв Ерцег победи ветеран в Пърт

Стийв Ерцег победи ветеран в Пърт

  • 2 май 2026 | 16:10
Стийв Ерцег победи Тим Елиът с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Пърт. Победата бе втора поредна за австралиеца.

Битката започна с много финтове и смени на гарда от страна на Тим Елиът. Ветеранът на категория муха разчиташе на контриращи удари, но Ерцег удряше по-точно и силно. 39-годишният Елиът все пак спечели рунда с две поваляния в края на рунда.

Във втората част Ерцег бе по-точен в размените и по-свеж в клетката, а борческите размени бяха равностойни. В третия и последен рунд бившият претендент за титла Ерцег подпечата победата си с още по-добър страйкинг и отлична защита от поваляния.

Доналд Тръмп потвърди детайли за събитието на UFC в Белия дом

49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет на UFC 329

Карлос Пратес развали празненствата на австралийците в Пърт

Международен турнир по джудо събра близо 500 деца от България и Румъния в Русе

Сторли и Зендели почти с равно тегло преди битките в PFL

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Цветомир Найденов отиде за риба

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

