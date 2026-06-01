Брайс Мичъл с нов съперник за UFC Вегас 118

  • 1 юни 2026 | 13:53
  209
  • 0

Брайс Мичъл ще се изправи срещу обещаващ млад талант на UFC Вегас 118.

От UFC официално потвърдиха, че Мичъл (18-3) вече ще се бие със Сантиаго Луна (8-0) в основната карта на събитието този уикенд в Лас Вегас. Луна приема двубоя само с девет дни предизвестие като заместник на Виктор Хенри, който се оттегли по неразкрити причини.

Мичъл победи Саид Нурмагомедов с единодушно съдийско решение в последната си битка на UFC Абу Даби през юли 2025 г. Тази победа отбеляза успешен дебют за Мичъл в категория до 61 кг., след като преди това се състезаваше в категория перо и редуваше победи и загуби в последните си седем двубоя.

Непобеден в осем професионални срещи, 21-годишният Луна надви първите си двама опоненти в UFC по впечатляващ начин. Той нокаутира Куанг Ли в рамките на един рунд при дебюта си в октагона, а след това записа категорична победа с решение над Ангел Пачеко през февруари. Луна е постигнал всичките си победи, с изключение на една, чрез нокаут/технически нокаут или събмишън.

Основното събитие на UFC Вегас 118 е двубой в полусредна категория между бившия шампион на UFC Белал Мохамед и Габриел Бонфим.

Вижте обновената основна бойна карта по-долу.

Основна карта (Започва в 04:00 ч. в неделя сутрин, българско време)
Белал Мохамед срещу Габриел Бонфим
Брендън Алън срещу Едмен Шабазян
Фарес Зиам срещу Том Нолан
Брайс Мичъл срещу Сантиаго Луна
Иво Бараниевски срещу Джъстин Тафа

