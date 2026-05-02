Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Карлос Пратес пречупи Джак Дела Мадалена в Пърт

  • 2 май 2026 | 17:06
  • 124
  • 0
Карлос Пратес пречупи Джак Дела Мадалена в Пърт

Карлос Пратес победи Джак Дела Мадалена с технически нокаут в третия рунд на главната битка на събитието UFC Пърт. Бразилецът доминира в по-голямата част на двубоя с точни и разнообразни страйкинг комбинации.

Дела Мадалена зае центъра на клетката още в началото на двубоя, но не бързаше да атакува. Пратес атакува силно с ритници в десния прасец на австралиеца, но Дела Мадалена показа добра защита. Дългите ръце на Пратес му позволиха да атакува от дистанция отлично, но в последните 30 секунди Дела Мадалена отбеляза събаряне и открадна рунда в своя полза.

В началото на втория рунд бившият шампион опита още едно събаряне, но неуспешно. Бразилецът от своя страна трупаше самочувствие и пласираше все повече точни боксови комбинации и колена в главата на Дела Мдалена. Пратес се върна към стратегията да атакува прасеца на Дела Мадалена и в края на втората част прати съперника си в нокдаун. Гонгът спаси Дела Мадалена.

Бившият носител на титлата при 77-килограмовите показа сърце и се изправи за третата част, но офанзивата на Дела Мадалена продължи. Бразилецът сложи край на битката със серия от кикове и граунд-енд-паунд на земята. Успехът бе трети пореден с нокаут за Карлос Пратес и седма негова победа в UFC.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

