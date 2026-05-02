Балканската мечка нокаутира дагестанец в Пърт

Брандо Перичич надделя с нокаут във втория рунд над Шамил Газиев. Двамата бойци сътвориха истинско зрелище в основен двубой от бойната карта на UFC Пърт.

Битката започна със зверски размени в първия рунд. И двамата бойци не искаха да отстъпват с крачка назад. Боецът с прякор Балканската мечка бе по-точен и силен в поаденията си, но в последната минута дагестанецът надделя и разклати Перичич.

Австралиецът с хърватски корени пласира мощни боксови комбинации в началото на втория рунд и прати Газиев на земята, което доведе до нокаут и седма победа в професионалния ММА за 31-годишният спортист.