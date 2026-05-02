  3. Салкилд нокаутира ветеран и зарадва публиката в Австралия

Салкилд нокаутира ветеран и зарадва публиката в Австралия

  • 2 май 2026 | 16:30
Салкилд нокаутира ветеран и зарадва публиката в Австралия

Килан Салкилд нокаутира Бенеил Дариуш в първия рунд от основната подгряваща битка на събитието UFC Пърт.

Дариуш разклати съперника си още в началото на битката с ляв прав, а след това започна ожесточена борба на клетката. Опитният иранец пресираше съперника си в продължение на три минути, но така и не стигна до тейкдаун, а когато се отдръпнаха от клетката Салкилд пресира няколко мощни крошета и Дариуш падна на земята.

Последваха удари на земята, които доведоха до успех с ТКО за Салкилд. Победата бе пета поредна в UFC за Салкилд и ощо 12-та в кариерата му.

