Кими Антонели призна, че има фундаментален проблем със стартовете му

Андреа Кими Антонели е лидер в генералното класиране във Формула 1 преди четвъртия кръг за сезон 2026, след като италианецът спечели две от първите три надпревари за годината.

Тези резултати обаче прикриват една стряскаща статистика, а именно това, че до момента пилотът на Мерцедес има загубени общо 18 позиции в първите обиколки през 2026 година. Реално неговият единствен силен старт дойде в състезанието в Китай, където по-късно той спечели първата си победа във Формула 1.

Проблемът за Антонели е, че тези слаби потегляния в Австралия, спринта в Шанхай и Япония, се дължат на различни причини. В Мелбърн той имаше много нисък заряд в батерията си в началото на първата обиколка, което му коства доста позиции, докато в Япония неговите гуми превъртяха, след като той освободи съединителя прекалено рязко.

В паузата след Гран При на Япония ФИА обяви, че въвежда система, която ще подпомага пилотите, които правят слаби потегляния, за да не се стига до опасни ситуации на стартовата решетка, когато всички коли са събрани една до друга. Антонели обаче е на мнението, че тази система, която само ще се изпробва в тренировката в Маями, няма да му помогне, тъй като неговите проблеми са доста по-фундаментални.

„Моят проблем е фундаментален, така че не мисля, че тази промяна ще ми помогне много. Разбира се, аз правих тренировъчни стартове по време на паузата. С отбора работихме, за да открием какъв е проблемът и изглежда, че успяхме.



„Сега, разбира се, ще се опитаме да намерим решение възможно най-скоро. Няма да е толкова просто, защото ще е нужна промяна на перото на съединителя и на позицията на ръката ми, така че няма да е толкова просто.



„Но ние даваме всичко от себе си, за да намерим решение възможно най-бързо, за да имаме добри стартове. Определено разбрахме, че моят проблем е много по-фундаментален. Ще видим дали ще успеем да направим стъпка напред в Маями, след което ще има още една пауза, в която ще можем да работим допълнително“, обясни Антонели преди началото на уикенда в Южна Флорида.

Снимки: Gettyimages