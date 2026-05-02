Ландо Норис: Хубаво е отново да усещам сцепление

  • 2 май 2026 | 00:37
Ландо Норис: Хубаво е отново да усещам сцепление

Ландо Норис спечели квалификацията преди спринтовото състезание в Маями и по този начин сложи край на перфектната серия на Мерцедес от началото на сезона във Формула 1.

След края на първата квалификационна сесия за уикенда във Флорида световният шампион коментира представянето си и каза, че се радва, че отново усеща, че има сцепление в колата си. Това е пряк резултат от множеството подобрения, които бяха направени по MCL39 за четвъртия кръг за сезона, а Норис каза, че се радва, че е успял да се отблагодари на отбора си, печелейки полпозишъна за спринта.

Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями
Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями

„Перфектен резултат за нас. Хубав начин да възнаградя отбора. Имаме много подобрения по колата. Хубаво е отново да усещам сцепление и да възнаградя момчетата и момичетата, които вложиха много усилия в това. Винаги съм обичал Маями на и извън пистата. Това е началото на уикенда, така че все още остава много, но е хубаво да отбелязва неща, правейки това“, заяви световният шампион.

„Тази писта е различна. Знаем, че тя винаги е била добра за нас и ние знаехме, че това, което носим тук, ще бъде добра крачка и така и стана. Хубаво е, че прогнозите се сбъднаха, отборът го заслужава. Още от първата обиколка се почувствах комфортно, зарадвах се, че отново имам задно сцепление“, добави британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

