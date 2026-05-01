Формула 1 има две седмици да реши за двигателите за догодина

До две седмици ръководството на Формула 1 трябва да реши дали да запази настоящото разпределение на мощността, идваща от двигателя с вътрешно горене и от електромотора, или да направи промени за сезон 2027.

В момента това разпределение е 50/50, но с оглед критиките, които новите правила понесоха след първите три кръга за настоящата кампания, се заговори за преминаване към разпределение 60/40 в ползва на двигателя с вътрешно горене. Това обаче ще изисква чувствителен редизайн на колите, тъй като те ще се нуждаят от по-голям резервоар, за да могат да съберат достатъчно гориво за покриването на една състезателен дистанция.

Именно поради тази причина подобни решение трябва да бъде взето до средата на месеца, за да имат отборите достатъчно време да реагират и да проектират колите си за догодина с по-големи резервоари. В противен случай, ако подобно решение бъде взето на по-късен етап, може да се наложи скъсяването на състезания, най-вече на писти, на които консумацията на гориво е по-висока.

„Ако решението бъде взето в следващите две седмици, ще имаме време да организираме всичко“, заяви пред motorsport.com ръководител на отбор, пожелал да запази анонимност.

За да бъде приета тази промяна, ще е нужно поне четири от петте производителя на задвижващи системи да подкрепят предложението. Смята се, че от Мерцедес ще бъдат против, докато Хонда и Ред Бул най-вероятно ще подкрепят идеята. Решаващите гласове ще бъдат за Ауди и Ферари, чиито позиции не са съвсем ясни за хората в падока на шампионата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages