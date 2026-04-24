  3. Де Дзерби: Една победа може да промени всичко

Де Дзерби: Една победа може да промени всичко

  • 24 апр 2026 | 18:34
Де Дзерби: Една победа може да промени всичко

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби вярва, че една победа може да промени целия сезон на тима. Италианецът отново трябва да се справя с поредица контузии преди изключително важното гостуване на Уулвърхамптън, който вече отпадна от Премиър лийг.

“Ще бъде труден мач, защото те няма какво да губят. Това със сигурност е важен мач за нас, но трябва да играем без прекалено голямо напрежение. Страдаме, играчите страдат, защото не е лесно да играеш в Тотнъм в това състояние. Трябва да живеем изцяло с идеята, че ще постигнем победа, защото мисля, че една победа може да промени сезона”, заяви Де Дзерби.

Вратарят Гилиелмо Викарио продължава да бъде аут и на вратата ще бъде Антонин Кински. Дестини Удоджи пропуска мача поради мускулна травма. Джеймс Мадисън беше в групата за мача с Брайтън и се очаква да бъде в състава и за срещата с Уулвс, но изглежда, че все още не е готов да играе.

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

Спартак (Варна) 0:0 Берое

Спартак (Варна) 0:0 Берое

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

