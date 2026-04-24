Де Дзерби: Една победа може да промени всичко

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби вярва, че една победа може да промени целия сезон на тима. Италианецът отново трябва да се справя с поредица контузии преди изключително важното гостуване на Уулвърхамптън, който вече отпадна от Премиър лийг.

“Ще бъде труден мач, защото те няма какво да губят. Това със сигурност е важен мач за нас, но трябва да играем без прекалено голямо напрежение. Страдаме, играчите страдат, защото не е лесно да играеш в Тотнъм в това състояние. Трябва да живеем изцяло с идеята, че ще постигнем победа, защото мисля, че една победа може да промени сезона”, заяви Де Дзерби.

"We can't forget about the table"

"We have to be stronger!"



Вратарят Гилиелмо Викарио продължава да бъде аут и на вратата ще бъде Антонин Кински. Дестини Удоджи пропуска мача поради мускулна травма. Джеймс Мадисън беше в групата за мача с Брайтън и се очаква да бъде в състава и за срещата с Уулвс, но изглежда, че все още не е готов да играе.