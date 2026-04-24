Де Дзерби: Една победа може да промени всичко

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби вярва, че една победа може да промени целия сезон на тима. Италианецът отново трябва да се справя с поредица контузии преди изключително важното гостуване на Уулвърхамптън, който вече отпадна от Премиър лийг.
“Ще бъде труден мач, защото те няма какво да губят. Това със сигурност е важен мач за нас, но трябва да играем без прекалено голямо напрежение. Страдаме, играчите страдат, защото не е лесно да играеш в Тотнъм в това състояние. Трябва да живеем изцяло с идеята, че ще постигнем победа, защото мисля, че една победа може да промени сезона”, заяви Де Дзерби.
Вратарят Гилиелмо Викарио продължава да бъде аут и на вратата ще бъде Антонин Кински. Дестини Удоджи пропуска мача поради мускулна травма. Джеймс Мадисън беше в групата за мача с Брайтън и се очаква да бъде в състава и за срещата с Уулвс, но изглежда, че все още не е готов да играе.