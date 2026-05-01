Синдаров с най-големия рейтингов скок в топ 100

Ако 2024 г. беше златната година за Индия — с двойно злато на Олимпиадата и световната титла на гросмайстор Гукеш Домараджу — то 2026 г. засега се очертава като златна година за Узбекистан.

Първият номер на страната, гросмайстор Нодирбек Абдусаторов, вече беше отличен в два от месечните обзори на chess.com, а сега вторият номер — гросмайстор Жавохир Синдаров — без съмнение е звездният играч на последния месец, след като спечели Турнира на претендентите на ФИДЕ 2026 и се изкачи до №5 в света с най-големия рейтингов скок в световния топ 100.

Месецът беше изключително наситен, като 14-годишният гросмайстор Яъз Каан Ердоомуш стана най-младият шахматист, преминал границата от 2700 рейтинг. Гросмайстор Вайшали Рамешбабу, която спечели Турнира на претендентките на ФИДЕ 2026, също записа най-големия рейтингов ръст в женската ранглиста.

Само Топалов е доминирал като Синдаров

Рейтингът на Синдаров върви само нагоре — от №31 в света през май 2025 г., когато имаше рейтинг 2706, до №5 в света сега. Реалността е, че не му остава много „нагоре“: с рейтинг 2776 той вече чука на вратата на 2800. Само 16 играчи в историята са преминавали тази граница.

Синдаров постигна най-доброто представяне в съвременния формат на Турнира на претендентите с извънземен резултат +6, подобрявайки рекорда на гросмайстор Ян Непомнящи от 2022 г. с половин точка. Изненадващо, в световния топ 10 няма нито един индийски шахматист, докато двама от първите пет са от Узбекистан.

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

Както беше обсъдено в нашата статия с изводите от Турнира на претендентите, освен Синдаров, от всички участници в събитието единствено гросмайстор Аниш Гири (+14 точки) може да бъде доволен от рейтинговия си прираст. Други елитни играчи, като световния №2 гросмайстор Хикару Накамура (-18) и световния №3 Фабиано Каруана (-5), загубиха рейтинг.

Април не беше месец на завръщане само за Гири - видяхме и завръщането на гросмайсторите Дин Лижън, Вишванатан Ананд и Веселин Топалов. Дин изигра първите си партии по класически шах след загубата на Световното първенство на ФИДЕ 2024 и спечели четири рейтингови точки на Китайското отборно първенство по шахмат 2026. Ананд, от своя страна, направи три ремита в Бундеслигата и загуби четири рейтингови точки. Това беше първото му участие от февруари 2025 г., отново в Бундеслигата.

Топалов пък се завърна след по-дълга пауза, за да играе срещу страховития тийнейджър, вече супергросмайстор, Ердоомуш.

За Топалов това беше първо участие след WR Masters Cup през 2024 г., а с четири загуби и две ремита той загуби 22 точки. Ердоомуш, от друга страна, добави 21 точки — вторият най-голям ръст за месеца сред топ 100 — и най-накрая премина границата от 2700. За турския вундеркинд въпросът всъщност не беше „дали“, а „кога“, като той подобри рекорда на гросмайстор Уей И с почти година. Ако погледнем към евентуалната граница от 2800, той има още четири години, за да подобри рекорда на гросмайстор Алиреза Фируджа като най-младия играч с рейтинг 2800 в историята.

Други забележителни ръстове записаха гросмайстор Амин Табатабай, който спечели 14 точки след победата си на Reykjavik Open 2026 с впечатляващ резултат 8/9; гросмайстор Айдън Сюлейманли, който добави 12 точки на Европейското индивидуално първенство по шахмат 2026, спечелено от 17-годишен международен майстор; и гросмайстор Абхиманю Мишра, който се завърна в топ 100 с 15 точки рейтингов ръст в открит турнир в Испания.

Каквато и разделителна линия да е съществувала преди между световния топ 100 и юношеските ранглисти, тя вече почти не изглежда реална, особено след като действащият световен шампион все още е юноша. Ердоомуш остава под №2, макар че увеличи аванса си пред гросмайстор Пранав Венкатеш. Вече споменахме и Мишра.

Най-големият ръст беше на гросмайстор Тонг Сяо, който добави 31 точки, след като изигра 35 класически партии само за един месец в четири турнира. Гросмайстор Ян Малек спечели 27 точки, играейки „само“ 23 партии в три събития, и скочи в топ 25. Гросмайстор Леон Люк Мендонка записа третия най-голям ръст — +18, след участия в Бундеслигата и Menorca Open.

Гросмайстор Денис Лазавик, който е елитен онлайн играч и съвсем наскоро завърши трети на Chess.com Open 2026, не е толкова активен на дъска. При завръщането си към класическия шах за първи път от септември 2025 г. той спечели 16 точки, след като триумфира в кръгов турнир в Русия.

Най-голямата история в женския шах през миналия месец беше тази на Вайшали, която по пътя към победата си в Турнира на претендентките на ФИДЕ 2026 записа и най-големия скок в топ 100 — 26 точки. Тя вече е №13 в света и ще предизвика световната №3 гросмайстор Джу Уъндзюн за световната титла.

Гросмайстор Бибисара Асаубаева имаше най-големия ръст в топ 10 — +11, както и второ място в същия турнир. Бившата световна шампионка при жените Тан Джонги претърпя една от най-големите загуби за месеца, като се срина с 18 точки и три позиции до №9, след като завърши последна заедно с гросмайстор Дивя Дешмух (-10).

Най-големият ръст в топ 100 беше на женския гросмайстор Сяо И (+28), след като тя постигна 8,5/11 на Китайското отборно първенство по шахмат за жени 2026 — най-високия резултат в турнира. Тя скочи с цели 30 места до №53 в света. Други състезателки, които спечелиха повече от 20 точки, бяха международният майстор Савита Шри Б (+23) и международният майстор Теодора Иняц (+21). За съжаление, международният майстор Ирина Булмага претърпя най-големия спад в ранглистата: -33 точки и 34 места само за един месец.