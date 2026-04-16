Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

24-годишната индийска звезда Вайшали Рамешбабу ще се изправи срещу китайската гросмайсторка Дзю Уендзюн за световната титла при жените, след като спечели Турнира на претендентките с вълнуваща победа в последния кръг срещу Катерина Лагно.

Бибисара Асаубаева можеше както да спечели, така и да загуби една хаотична партия срещу Дивя Дешмух, но в крайна сметка реми чрез повторение ѝ донесе второто място. Джу Дзинер направи реми с Анна Музичук и бе настигната на третото място от Александра Горячкина, която победи Тан Джонги.

След като вече си беше осигурил победата в мъжкия турнир кръг преди края, Жавохир Синдаров завърши с 8-минутно реми срещу Уей И и приключи с рекорден резултат в историята на турнира – 10/14. Аниш Гири победи с черните фигури Матиас Блюбаум и остана сам на второто място с 8.5/14. Фабиано Каруана също с черните надделя над Андрей Есипенко и завърши трети, докато партията между Хикару Накамура и Прагнананда Рамешбабу приключи реми.

В последния кръг всичко се решаваше между двете водачки Вайшали и Асаубаева, като именно индийката постигна решаващата победа. Успехът на Вайшали означаваше, че не е необходим тайбрек, докато Асаубаева заслужено остана втора. Горячкина настигна Джу за третото място.

Шест състезателки с шанс за победата в Турнира на претендентките

Преди последния кръг цели шест състезателки имаха шанс да спечелят турнира, но само Вайшали и Асаубаева държаха съдбата си в собствените си ръце. Всичко трябваше да се реши в техните партии.

Преди този двубой Дивя беше загубила четири от последните си пет партии, докато Асаубаева бе спечелила три от последните си четири, така че беше ясно коя от двете е с по-високо самочувствие. Това личеше и по използваното време – Дивя изоставаше все повече по часовника, но откриването беше в полза на индийката. След партията Асаубаева призна, че е била изненадана от първия ход, не е била подготвена за реда на ходовете и е получила „много неприятна позиция още от дебюта“.

Въпреки това Асаубаева се върна в партията и когато Дивя пропусна възможността да спечели пешка, напрежението стана огромно. В момент, когато изглеждаше, че партията ще завърши без особени събития, казахстанката пожертва кон на f2. Това беше губещ ход, но само ако Дивя беше продължила с 27.Nd6!

Асаубаева е видяла този ход, докато е чакала отговора, но при оставащи пет минути на часовника, шампионката на Световната купа предпочете да вземе офицера на b7. Така тя лесно можеше да загуби, но вместо това намери единствената поредица, водеща до сигурно реми, за да принуди Асаубаева да приеме равенството.

След партията Асаубаева каза, че просто се радва, че „изключително дългият“ и „много изтощителен“ турнир е приключил, добавяйки:

„Вчера след партията имах главоболие и всичко – бях много уморена и малко завиждах на Жавохир, защото той беше щастлив, че турнирът му е приключил. Но за да постигна това и аз трябва да спечеля шест партии!“

Ремито означаваше, че надеждите за победа на състезателките, които започнаха деня с точка пасив – Лагно, Горячкина и Музичук – са приключили, така че вниманието се насочи към партията на Вайшали. Както каза Асаубаева: „Ако Вайшали не спечели, ще играем тайбрек, но ако не – мисля, че дадох най-доброто от себе си!“

Вайшали поведе с цяла точка след победа над Горячкина в 11-тия кръг и призна, че тази неочаквана преднина е създала напрежение, така че загубата в следващия кръг ѝ помогнала да се върне към нормалното: „Когато загубих от Джу Джинер, си казах – добре, връщаме се към нормалното. В последните два дни просто се опитвах да се концентрирам върху играта си и да дам най-доброто от себе си, защото това е единственото, което зависи от мен.“

След реми в предпоследния кръг, Вайшали изигра почти перфектна партия в последния.

Помогна ѝ и фактът, че Лагно трябваше да играе за победа, за да има шанс за титлата. Тя избра Сицилианска защита – Дракон. Този „дракон“ обаче не се оказа толкова опасен, като Вайшали бързо получи пешка повече и стабилна позиция. Докато на другите дъски цареше хаос, тя спокойно поддържаше преднината си. Не всички нейни ходове бяха перфектни, но бяха изключително ефективни, а Лагно се пречупи преди контрола за време с 38...R8a4?.

"Touching distance to a world championship match!" says David Howell as Vaishali finds the winning idea 39.Rd8+! Kh7 40.c4! with 50 seconds to go to the time control! https://t.co/EyPHYCmWte#FIDECandidates pic.twitter.com/6AWxTNAg0s — chess24 (@chess24com) April 15, 2026

С оставащи пет минути на часовника Вайшали изчисли точно и намери 39.Rd8+! Kh7 40.c4!, създавайки неудържими заплахи срещу черния цар.

Лагно нямаше по-добър избор от това да жертва топ, но макар да опита да продължи, надеждата ѝ беше единствено в евентуална груба грешка на Вайшали. Такава обаче не последва и тя уверено постигна най-голямата победа в живота си.

The final moments as @chessvaishali won the Women's #FIDECandidates and earned the right to challenge for the Women's Chess World Championship title! https://t.co/EyPHYCmWte pic.twitter.com/n0v3PLUNHl — chess24 (@chess24com) April 15, 2026

Вайшали нарече това „мечтан момент за нашето семейство“ след 15 години в шахмата, а при излизането си от залата беше поздравена от майка си и брат си Прагнананда.

Тя започна турнира като най-ниско рейтингованата участничка и дори го завършва като такава, но това не отразява реалния ѝ потенциал – с пик над 2500 и две поредни победи във FIDE Women's Grand Swiss. Освен това през 2024 г. завърши Турнира на претендентките с впечатляващи пет поредни победи.

Vaishali's mother and brother congratulate her on qualifying for a World Championship match! #FIDECandidates pic.twitter.com/4FD1noerk3 — chess24 (@chess24com) April 15, 2026

Както самата тя каза: „В най-добрата си форма мога да се боря равностойно с всички тези състезателки, и благодарение на моя екип – те вярваха в мен дори когато аз самата се съмнявах!“ Сред хората, на които благодари, беше и петкратният световен шампион Вишванатан Ананд.

Индийските шахматисти са на път да доминират битките за световната титла както при жените, така и при мъжете, но първо Вайшали ще има възможност да си вземе напълно заслужена почивка. Победата ѝ означаваше, че Джу вече няма шанс да я настигне, а китайката не успя да пробие солидната защита на Музичук.

Единствената, която постигна задължителна победа, беше Горячкина, която се изкачи до третото място след успех над Тан. Бившата световна шампионка от Китай направи турнир, който бързо ще иска да забрави, което личеше и по начина, по който се срина в края. Турнирът на претендентките е безпощаден, а Горячкина е една от седемте състезателки, за които той завърши с разочарование.

