Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

Гросмайстор Жавохир Синдаров спечели Турнира на претендентите кръг преди края след реми срещу основния си преследвач гросмайстор Аниш Гири в 13-тия кръг.

По-важно от наградата от 70 000 евро е, че той ще бъде следващият претендент за световната титла срещу гросмайстор Гукеш Домараджу. Гросмайстор Уей И спечели единствената решена партия – срещу гросмайстор Андрей Есипенко. Гросмайстор Фабиано Каруана пропусна победа срещу гросмайстор Прагнананда Рамешбабу малко преди 40-ия ход, което доведе до реми, а срещата между гросмайстор Хикару Накамура и гросмайстор Матиас Блюбаум също завърши наравно.

Шест състезателки все още имат шанс да спечелят 2026 женския турнир преди последния кръг, като гросмайсторките Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу делят първото място със 7.5/13. Асаубаева победи гросмайстор Анна Музичук с белите фигури, докато Вайшали се измъкна с реми с черните срещу гросмайстор Тан Джонги. Гросмайстор Джу Дзинер се опита да излезе еднолично начело, побеждавайки гросмайстор Александра Горячкина, но пренатисна позицията и допусна изненадваща загуба, оставайки на половин точка зад лидерите. Победата на гросмайстор Катерина Лагно над гросмайстор Дивя Дешмух я оставя с шанс за плейоф.

Ремито беше достатъчно за Синдаров да спечели турнира. Уей записа втората си победа в състезанието в единствената решена партия. Синдаров вече е недостижим, но остава още един кръг за изиграване.

Мачът Синдаров – Гукеш ще бъде най-младият световен шампионски двубой в историята. През 2024 г. срещата между Гукеш и гросмайстор Динг Лирен беше с обща възраст 50 години – сега вторият най-млад двубой. През 2026 г. двамата ще бъдат на една и съща възраст – 20 години – за първи път от мача между гросмайстор Владимир Крамник и гросмайстор Веселин Топалов през 2006 г., когато и двамата бяха на 31.

Синдаров е номер 5 в света в живата ранглиста, а Гукеш – номер 15.

"When these guys worked 10 hours in a day [studying chess], I spent my time every day with Counter-Strike," said Sindarov about how he spent his time after becoming a grandmaster. #FIDECandidates pic.twitter.com/ffTqga8v3j — chess24 (@chess24com) April 14, 2026

Гири – Синдаров ½-½

Самата партия беше по-скоро антиклимактична, но това показва непробиваемата защита на Синдаров. В рамките на 58 хода шампионът игра с 99.5% точност – практически перфектна партия. С този резултат той вече има серия от 50 поредни партии без загуба – последната му загуба беше срещу гросмайстор Иван Чепаринов в трети кръг на 2025 FIDE Grand Swiss.

Синдаров каза, че това е било „не лесно, но почти лесно реми“, като посочи 20.Qf3 като момент, в който Гири е можел да натисне повече. След размяната на дамите на 20-ия ход той вече не е усещал напрежение.

Размишлявайки върху целия турнир, той отбеляза, че двете партии срещу Праганананда са сред най-добрите му, но още повече цени „много техническата партия“ срещу Каруана. Той победи Каруана в четвърти кръг, а в 11-тия задържа трудна позиция – вероятно най-тежката му партия в турнира.

По това време през 2025 г. Синдаров не е можел да си представи, че само година по-късно ще играе мач за световната титла. Той се пошегува, че е прекарал много време в игра на Counter-Strike през годините, макар да не съжалява.

Той коментира и огромния си прогрес: „Много съм щастлив, но не съм толкова изненадан, че спечелих турнира, защото винаги съм вярвал в себе си.“ Когато завършва втори на Tata Steel Chess 2026 по-рано тази година, той осъзнава: „Имам всички шансове да спечеля този турнир“, а сънародникът му гросмайстор Нодирбек Абдусаторов му казва същото.

Освен на спонсорите и феновете си, той благодари и на своите секунданти – гросмайстор Мукидин Мадаминов и гросмайстор Роман Видоняк. Шахматната треска в Узбекистан продължава да се засилва.

Синдаров няма много време за празнуване или почивка – след две седмици ще участва в Grand Chess Tour Super Rapid & Blitz в Полша, да не говорим за подготовката за най-важния мач в живота му.

Имаше още три партии, но те няма да окажат влияние върху световния шампионат. Едното реми беше спокойно, а другото – не.

Каруана изигра страхотна партия, като позволи офицерът му да бъде затворен на g3, но в замяна спечели три пешки и получи атака. Той реализира предимството почти безупречно, но малко преди 40-ия ход позволи на Праганананда да се измъкне, когато американецът беше на крачка от пълната точка.

В другото реми Блюбаум удържа Накамура в стабилен отказан дамски гамбит. Това е 12-тото реми за германеца в 13 кръга, с единствена загуба от Каруана в петия кръг. И той, и Накамура имат по 6 точки.

Уей спечели единствената решена партия в кръга, като и двете му победи в турнира са срещу Есипенко. „Имах късмет след дебюта, защото не харесвах позицията си“, каза той, посочвайки 9.Qc2 като грешка.

Видяхме остра битка в защита Петров, където белите се отказаха от правото си на рокада – план, който Уей е използвал още през 2017 г. срещу гросмайстор Ю Янги. Китайският гросмайстор добави, че преди девет години съперникът му не е познавал варианта, докато Есипенко е разбирал позицията много по-добре. В „дълбоката тъмна гора“ от тактики Есипенко жертва фигура, но пропусна ключов детайл, появил се четири хода по-късно (23.Bxe4!). Оттам позицията му се влоши и Уей неутрализира всякаква инициатива.

Синдаров има още една партия в турнира – срещу Уей. Ако направи реми, той ще постигне най-добрия резултат в историята на Турнира на кандидатите, изпреварвайки рекорда на гросмайстор Ян Непомняшчи с половин точка.