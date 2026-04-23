Карлсен посочи своя фаворит измежду Синдаров и Гукеш

Историческата победа на гросмайстор Явохир Синдаров на Турнира на претендентите на ФИДЕ през 2026 година го превърна в герой в родния му Узбекистан, където на летището в Ташкент беше посрещнат от министър-председателя, а след това получи второ държавно отличие в рамките на шест месеца от президента.

Въпросът сега е дали може да продължи и да победи гросмайстор Гукеш Домараджу в мача за световната титла. Световният номер 1 Магнус Карлсен и номер 3 Фабиано Каруана също дадоха своите оценки.

Синдаров вече беше получил телефонно обаждане с поздравления от президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, докато още беше в Кипър, а в петък се завърна у дома, където го очакваше посрещане като на герой. Първо това се случи на летището, където беше посрещнат от узбекския министър-председател Абдула Арипов, както и от своя приятел и съперник гросмайстор Нодирбек Абдусаторов.

Сред присъстващите беше и бабата на Синдаров – Джамила Синдарова, която коментира: „Гледах всяка партия, понякога дори плачех от напрежение. Но Явохир преодоля всички препятствия. Когато четях коментарите онлайн, осъзнах: моят внук е станал син не само на нашето семейство, а на целия народ на Узбекистан.“

🇺🇿 Sindarov or 🇮🇳 Gukesh? 🇳🇴 Magnus shared his thoughts at the Chess Party in Stockholm. pic.twitter.com/HvQYaxsFMN — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 19, 2026

Същата идея беше повторена и на следващото посрещане – при президента, който заяви: „Би било правилно да кажем, че нашият син Явохир е гордостта и честта на целия ни Узбекистан“, след което връчи на Синдаров медала „Мехнат шухрати“ или „Трудова слава“. Синдаров не чупи рекорди само на шахматната дъска: „Вие сте единственият узбек, получил второ отличие от президента на Узбекистан в рамките на шест месеца.“

Синдаров вече беше удостоен със званието „Заслужил спортист на Узбекистан“ за спечелването на Световната купа на ФИДЕ. Когато поднесе трофея от Турнира на претендентите на президента, той коментира и бъдещия мач за световната титла с думите: „Живот и здраве, когато донеса короната, ще я дам и на вас!“ Всъщност мислите му отиваха и отвъд това, тъй като за световния номер четири Абдусаторов заяви: „Мечтая си двама узбеки да спорят за световната корона и мисля, че един ден това ще стане реалност.“

И други шахматисти вече дадоха мнението си за мача между Гукеш и Синдаров, който се очаква да се проведе от средата на ноември до декември тази година. Карлсен се появи на голям екран по време на Chessparty, проведено през уикенда в Avicii Arena в Стокхолм, Швеция, и беше попитан кого смята за фаворит:

„В момента е невъзможно да не кажа Синдаров. Знаем, че в един мач за световната титла всичко може да се случи, но преди всичко ми е наистина, наистина любопитно какво може да направи Синдаров през следващите няколко месеца, защото той е много, много различен от Гукеш. В смисъл, че при Гукеш има съвсем очевидни слабости, когато става дума за разбирането му на играта, а при Синдаров не е така. Той е много по-завършен шахматист, така че ще видим.“

Q: Will Magnus ever compete for the World Championship?



Magnus: In several formats, certainly. In classical chess, absolutely not#chessparty pic.twitter.com/Bt4K8skOaa — Kostya Kavutskiy (@hellokostya) April 18, 2026

Имаше и известни спекулации, че евентуална победа на Синдаров може да изкуши Карлсен да се върне към битка за класическата световна титла, но когато беше попитан дали би играл отново за световното първенство, той отговори: „В няколко формата – със сигурност. В класическия шах – абсолютно не!“

Той разви мисълта си така:

„Ще играя нещата, които искам да играя, и ще вземам тези решения до голяма степен независимо от това какво хората може или не може да очакват от мен. Мисля, че донякъде вече постигнах това, което исках да постигна в шахмата, а класическата световна титла изобщо не е нещо, което ме интересува.“

На Chessparty присъстваха бащата на Магнус – Хенрик, както и гросмайсторите Юдит Полгар, Пиа Крамлинг, Дейвид Хауъл и Нилс Гранделиус, международният майстор Леви Розман, женският ФИДЕ майстор Ана Крамлинг и Андреа Ботез. Самият Магнус обаче отсъстваше физически, тъй като беше в Лос Анджелис за обявяването на наградите Breakthrough за 2026 година на обща стойност 18,75 милиона долара, които „отличават учени, чиито открития значително допринасят за разширяването на човешкото познание“.

Карлсен беше заедно с олимпийската шампионка по фристайл ски Ейлийн Гу, за да връчи награда на Клиф Брангуин и Тони Хаймън.

Каруана завърши трети в Турнира на претендентите, но след като игра срещу Карлсен през 2018 година, знае от първо лице какво означава да се бориш за световната титла. В подкаста C-Squared, заедно със своя втори треньор гросмайстор Кристиан Кирила, те обсъдиха предстоящия мач.

„Много е лесно просто да кажеш, че Синдаров ще спечели, но Гукеш е имал и други такива турнири – Олимпиадата, Турнира на претендентите, той е печелил турнири! Наистина ли приемаме, че едно 19-годишно момче вече е приключило", пита Каруана. "Че е имал слаб период и това е краят? Не виждам причина Гукеш да не може да се възстанови, а после въпросът е: дали Синдаров ще бъде в толкова добра форма, колкото беше тук? Ако е, тогава да – вероятно никой няма да може да го спре.“

Каруана посочва, че гросмайстор Дин Лижън също е бил отписван преди мача си срещу Гукеш, но в крайна сметка двубоят е бил много оспорван. Той смята, че нещо подобно може да се случи отново:

„Така че аз прогнозирам оспорван мач, всъщност доста близък до равностоен. Гукеш също има опит, ще се подготви, ще обмисли подхода си. Ако не загуби прекалено много увереност… Ще бъде добре за него да запише добри резултати в някакъв момент, защото това ще му даде увереност.

Ще видим и формата на Синдаров в Grand Chess Tour, тъй като той ще играе там. Доста иронично е, че той замени Гукеш в Grand Chess Tour. Не знам дали това беше добро решение от страна на Гукеш, но ще видим. Моята прогноза е леко предимство за Синдаров, може би 55 на 45.“