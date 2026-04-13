Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

Жавохир Синдаров си гарантира поне тайбрек за спечелване на Турнира на претендентите 2026, след като направи бързо реми за 35 минути срещу Хикару Накамура и запази аванс от две точки при оставащи два кръга. Аниш Гири беше много близо до това да намали изоставането на 1.5 точки преди директния им сблъсък в кръг 13, но позволи на Уей И да се измъкне с реми след 77 хода. Всички партии в мъжкия турнир завършиха реми.

В женския турнир 12-ият кръг предложи три решаващи партии: Джу Дзинер победи Вайшали Рамешбабу и я изравни върха със 7 точки, Бибисара Асаубаева надделя над Катерина Лагно, а Тан Джонги записа първата си победа срещу Дивя Дешмух. Единственото реми беше между Анна Музичук и Александра Горячкина.

За втори пореден ден всички партии в мъжкия турнир завършиха наравно – отлична новина за Синдаров, който се нуждае максимум от едно реми в оставащите два кръга, за да стане претендент за световната титла срещу Гукеш Домараджу.

Синдаров – Накамура (реми)

Синдаров призна: „Проверих всички сложни варианти и ако Хикару избере стандартна линия, във всяка мога да стигна до форсирано реми. Това беше планът ми.“

Получи се позиция тип „Каталонски дебют“ с много размени и разменени дами още до 15-ия ход. На 33-ия ход, само след 35 минути игра, двамата се съгласиха на реми чрез повторение.

Накамура отбеляза, че е правил нещо подобно и срещу Ян Непомняшчи през 2022 г., когато изиграха известното 14-ходово реми в Берлин.

„Защо да съм разочарован? Играх с черните и нямам за какво да се боря“, каза той.

Той също похвали Синдаров: „След първата му партия играта му е изключително стабилна. Заслужава си мястото – играе по-добре от всички останали.“

Гири пропуска златен шанс

Ремито на Синдаров означаваше, че Гири трябва задължително да победи Уей И, за да запази реални шансове. Победа щеше да намали разликата до 1.5 точки, но китаецът се измъкна.

Партията започна отлично за Гири – Уей пожертва пешка рано, а позицията му стана трудна. По-късно обаче той намери силен ресурс с 28.Rxd5!, макар да беше в тежък цайтнот.

Гири пропусна печелившия ход 32...Qe3! и избра по-слабия 32...Qc5?!, пропускайки идея с ...f3, която би разбила позицията на черния цар.

Драмата продължи, като Уей стигна контролата по време с едва 1 секунда на часовника. В крайна сметка Гири допусна реми чрез повторение на 77-ия ход.

„Надявам се да е реми, иначе ще е много неудобно“, пошегува се Гири, признавайки, че е изпуснал печеливша позиция.

Гири все още има шанс, но трябва:

да победи Синдаров в кръг 13

и Уей И да победи Синдаров в последния кръг с черните

Самият Гири обаче е скептичен:

„Репертоарът на Уей е стабилен, но няма нужните оръжия да играе за победа.“

В останалите партии:

Матияс Блюбаум не успя да вземе реванш от Фабиано Каруана

Андрей Есипенко и Прагнананда Рамешбабу завършиха с качествено реми

Така класирането остава непроменено, а всички погледи са насочени към директния сблъсък между Гири и Синдаров в кръг 13 – мач, който може да реши турнира.

Снимки: FIDE