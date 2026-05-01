Чепеларе посреща Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане

Чепеларе ще бъде домакин на Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане. Състезанието ще се проведе на 3 май, а старт-финалната зона е на площад „Олимпийски“ в родопския град.

От централната част на Чепеларе трасето ще отведе участниците на Мечи чал, след което бегачите отново се връщат за финал на площад „Олимпийски“.

Ще бъдат излъчени шампионите за мъже и жени, юноши и девойки под 20 и под 18 години, както и за момчета и момичета под 16 години.

Надпреварата при мъжете ще бъде оспорвана, тъй като на стартовата линия ще застанат Тенчо Жеков (СК Актив 2013 Пловдив), който спечели златния медал от първенството на България в планинското бягане изкачване преди по-малко от седмица, първенецът от националния шампионат по трейл бягане през март Георги Жеков (Локомотив Дряново) и биатлонистът, представял България в Милано-Кортина 2026, Константин Василев (СК Стратеш Атлетик Ловеч).

Сребърната медалистка при жените от бягането между Бистрица и хижа „Алеко“ от неделя Билсерин Сюлейман (СКЛА Михал Желев Сливен) ще срещне конкуренцията на шампионката ни в маратона и полумаратона Маринела Нинева (СКЛА Михаил Желев Сливен) в Чепеларе.

Състезанието започва в 8:45 часа. Награждаването е предвидено за 14:00 часа на площад „Олимпийски“.

Организатори на надпреварата са Българската федерация по лека атлетика и СК Актив 2013 Пловдив и Община Чепеларе.