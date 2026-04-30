В Сливен за първи път ще се проведе турнир по вдигане на тежести в памет на легендарния Норайр Нурикян

  • 30 апр 2026 | 20:26
В Сливен за първи път ще се проведе турнир по вдигане на тежести в памет на изтъкнатия български спортист Норайр Нурикян, съобщиха от общинския пресцентър.

За участие в турнира са се регистрирали 40 състезатели от спортни клубове от София, Стара Загора, Горна Оряховица, Нови пазар и Сливен. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи. Класирането ще се извършва по системата „Синклер“ – международно признат метод на Световната федерация по вдигане на тежести, който позволява сравнение на резултатите между състезатели от различни категории чрез коефициент, отчитащ телесното тегло и пола.

Състезанията ще се проведат на 3 май от 09.00 ч. в зала „Норайр Нурикян“ на бул. „Георги Данчев“ №2.

Официалното откриване е насрочено за 2 май от 17.00 ч. Сред официалните гости се очаква да бъде Арам – син на Норайр Нурикян.

Покани са приети и от изтъкнати български щангисти, сред които олимпийския шампион от Сеул 1988 Севдалин Маринов, олимпийския шампион от Сидни 2000 Николай Пешалов, трикратния световен шампион Нено Терзийски, както и Стефан Ботев – олимпийски медалист. Очаква се участие и на Божидар Андреев – двукратен европейски шампион и бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж 2024.

Организатори на събитието са СКВТ „Христо Бъчваров“ и СКВТ „100-те войводи

Барелеф на Норайр Нурикян бе официално открит в залата по вдигане на тежести в Сливен през 2025г., която носи неговото име. Легендата на българската тежка атлетика си отиде от този свят на 11-и март 2025-а година след тежко заболяване.

Норайр Нурикян е роден в Сливен на 26 юли 1948 г. Той е първият и единствен български щангист, носител на две олимпийски титли - от Мюнхен 1972 и Монреал 1976, освен това роденият в Града на стоте войводи щангист е два пъти световен шампион и веднъж първи в Европа. Започва кариерата си във вдигането на тежести през 1966 година под ръководството на легендарния треньор Иван Абаджиев. Носител е на множество спортни и държавни отличия, сред които и Орден "Стара планина" - I степен (2008 г.) за изключителния му принос към българския спорт.

