  3. Само Топалов е доминирал като Синдаров

  18 апр 2026 | 11:17
  • 417
  • 0
Гросмайстор Жавохир Синдаров разгроми конкуренцията на Турнира на претендентите в Кипър, за да спечели 170 000 евро и да си осигури мач за световната титла срещу гросмайстор Гукеш Домараджу.

При жените турнирът се реши в последния кръг, където гросмайстор Вайшали Рамешбабу спечели и заслужи 65 400 евро, както и мач срещу гросмайстор Дзю Уендзюн.

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите
20-годишната узбекска звезда Синдаров беше сред фаворитите още преди турнира, особено след серията си без загуба (+4) на Tata Steel Masters, но никой не очакваше толкова категорично превъзходство.

След като разгроми другият водач Фабиано Каруана в четвъртия кръг, той излезе еднолично начело и не изпусна лидерството до края, като си осигури победата още преди последния кръг. Най-сериозната опасност във втората половина дойде именно срещу Каруана, който натискаше в ендшпил, но като цяло Синдаров дори можеше да постигне още по-добър резултат – например изпусна напълно спечелена позиция срещу Матиас Блюбаум.

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките
На практика турнирът беше решен още в първата половина, когато Синдаров стартира с 6 от 7 – нов рекорд за този формат, подобрявайки постижението на Ян Непомняшчи (5.5/7 през 2022 г.).

Най-близкият аналог остава резултатът 6.5/7 на Веселин Топалов през 2005 г. Синдаров завърши с 10/14, изравнявайки този резултат и поставяйки нов рекорд за турнира.

„Според мен тук играх по-добър шах от всички останали!“ каза Синдаров след края, като добави: „Когато получавах шансове, играех много уверено и реализирах почти всички – с изключение на партията срещу Блуебаум.“

Шампионът постави рекорд в последния ден на Турнира на претендентите
Трудно е да се спори с това. Освен това Синдаров успя да съчетае шаха със забавления – видеоигри, блиц шах, падел и карти.

„Не съм човек, който обича да седи по 24 часа и да анализира варианти. Играя и блиц. Просто се опитвам да се наслаждавам на момента, на живота и да играя добър шах – и всичко се получава“, каза той.

Предстоящият мач между Синдаров и Гукеш ще бъде най-младият в историята на световните първенства. И двамата ще са на по 20 години, когато започне.

За сравнение – през 2024 г. мачът между Гукеш и Динг Лирен имаше обща възраст 50 години, а преди това рекордът беше 51 (Магнус Карлсен и Сергей Карякин). Най-възрастният финал е от 1892 г. между Вилхелм Щайниц и Михаил Чигорин с общо 96 години.

Гросмайстор Аниш Гири коментира: „Харесвам и двамата, но не очаквах да стигнат толкова бързо толкова високо.“

Макар да са играли малко помежду си, Синдаров има предимство с победи през 2018 и 2022 г. Последната им партия на Tata Steel завърши реми след 78 хода, въпреки че Гукеш имаше печеливша позиция.

Въпреки че и двамата стават гросмайстори на 12 години, Синдаров се развива по-бавно и прави големия си скок едва в последните години.

„Много съм доволен от живота си, защото докато другите тренираха по 10 часа на ден, аз играех Counter-Strike“, призна той с усмивка. „След карантината започнах да работя много сериозно върху шаха и животът ми се промени.“

Гукеш вече заяви, че иска да достигне нивото на Магнус Карлсен.

Треньорът на Синдаров – Роман Видоняк – поставя четири цели:

Класиране за Турнира на претендентите

Спечелване на турнира

Световна титла

Доминиране в шаха като Анатолий Карпов, Гари Каспаров и Карлсен

Синдаров добавя: „Един ден искам да бъда най-добрият шахматист в света!“

В момента Синдаров изглежда фаворит, тъй като формата му е възходяща, докато Гукеш има спад след титлата. Индиецът дори обяви, че ще пропусне класическите турнири от Grand Chess Tour.

Интересното е, че негов заместник ще бъде именно Синдаров, който ще играе в турнирите в Полша и Румъния. Световният мач се очаква през ноември–декември. Възможни домакини са Индия или Узбекистан.

Синдаров обаче има предпочитание: „Не искам да играя мач за световната титла в студено време. Ако е през декември, бих избрал топла страна като Кипър.“

Където и да се проведе – това ще бъде сблъсък, който не бива да се пропуска, се обобщава в материала по темата в chess.com.

Снимка: FIDE

Още от Други спортове

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

  • 18 апр 2026 | 05:46
  • 1374
  • 0
Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

  • 18 апр 2026 | 05:22
  • 906
  • 0
Весела Лечева: БОК е оставен без бюджет умишлено от старото ръководство

Весела Лечева: БОК е оставен без бюджет умишлено от старото ръководство

  • 17 апр 2026 | 18:40
  • 1592
  • 3
Велико Търново се готви с пълна пара за Обиколката на Италия, каза зам.-кметът на града Георги Недев

Велико Търново се готви с пълна пара за Обиколката на Италия, каза зам.-кметът на града Георги Недев

  • 16 апр 2026 | 19:10
  • 877
  • 1
България поставя началото на официалното отброяване до старта на Giro d’Italia 2026

България поставя началото на официалното отброяване до старта на Giro d’Italia 2026

  • 16 апр 2026 | 17:49
  • 1049
  • 2
Шефът на МОК Кърсти Ковънтри призова Европа да осигури политически неутралитет в спорта

Шефът на МОК Кърсти Ковънтри призова Европа да осигури политически неутралитет в спорта

  • 16 апр 2026 | 16:55
  • 2318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни са дните и часовете на двата плейофни сблъсъка между ЦСКА и Левски

Ясни са дните и часовете на двата плейофни сблъсъка между ЦСКА и Левски

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 13297
  • 8
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 9619
  • 27
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 2691
  • 1
Карлос Насар замина за Европейското

Карлос Насар замина за Европейското

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 2418
  • 3
Макун се е договорил с турски гранд

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 30175
  • 40
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 8056
  • 4