Само Топалов е доминирал като Синдаров

Гросмайстор Жавохир Синдаров разгроми конкуренцията на Турнира на претендентите в Кипър, за да спечели 170 000 евро и да си осигури мач за световната титла срещу гросмайстор Гукеш Домараджу.

При жените турнирът се реши в последния кръг, където гросмайстор Вайшали Рамешбабу спечели и заслужи 65 400 евро, както и мач срещу гросмайстор Дзю Уендзюн.

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

20-годишната узбекска звезда Синдаров беше сред фаворитите още преди турнира, особено след серията си без загуба (+4) на Tata Steel Masters, но никой не очакваше толкова категорично превъзходство.

След като разгроми другият водач Фабиано Каруана в четвъртия кръг, той излезе еднолично начело и не изпусна лидерството до края, като си осигури победата още преди последния кръг. Най-сериозната опасност във втората половина дойде именно срещу Каруана, който натискаше в ендшпил, но като цяло Синдаров дори можеше да постигне още по-добър резултат – например изпусна напълно спечелена позиция срещу Матиас Блюбаум.

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

На практика турнирът беше решен още в първата половина, когато Синдаров стартира с 6 от 7 – нов рекорд за този формат, подобрявайки постижението на Ян Непомняшчи (5.5/7 през 2022 г.).

Най-близкият аналог остава резултатът 6.5/7 на Веселин Топалов през 2005 г. Синдаров завърши с 10/14, изравнявайки този резултат и поставяйки нов рекорд за турнира.

„Според мен тук играх по-добър шах от всички останали!“ каза Синдаров след края, като добави: „Когато получавах шансове, играех много уверено и реализирах почти всички – с изключение на партията срещу Блуебаум.“

Шампионът постави рекорд в последния ден на Турнира на претендентите

Трудно е да се спори с това. Освен това Синдаров успя да съчетае шаха със забавления – видеоигри, блиц шах, падел и карти.

„Не съм човек, който обича да седи по 24 часа и да анализира варианти. Играя и блиц. Просто се опитвам да се наслаждавам на момента, на живота и да играя добър шах – и всичко се получава“, каза той.

Предстоящият мач между Синдаров и Гукеш ще бъде най-младият в историята на световните първенства. И двамата ще са на по 20 години, когато започне.

За сравнение – през 2024 г. мачът между Гукеш и Динг Лирен имаше обща възраст 50 години, а преди това рекордът беше 51 (Магнус Карлсен и Сергей Карякин). Най-възрастният финал е от 1892 г. между Вилхелм Щайниц и Михаил Чигорин с общо 96 години.

Гросмайстор Аниш Гири коментира: „Харесвам и двамата, но не очаквах да стигнат толкова бързо толкова високо.“

Макар да са играли малко помежду си, Синдаров има предимство с победи през 2018 и 2022 г. Последната им партия на Tata Steel завърши реми след 78 хода, въпреки че Гукеш имаше печеливша позиция.

Въпреки че и двамата стават гросмайстори на 12 години, Синдаров се развива по-бавно и прави големия си скок едва в последните години.

„Много съм доволен от живота си, защото докато другите тренираха по 10 часа на ден, аз играех Counter-Strike“, призна той с усмивка. „След карантината започнах да работя много сериозно върху шаха и животът ми се промени.“

Гукеш вече заяви, че иска да достигне нивото на Магнус Карлсен.

Треньорът на Синдаров – Роман Видоняк – поставя четири цели:

Класиране за Турнира на претендентите

Спечелване на турнира

Световна титла

Доминиране в шаха като Анатолий Карпов, Гари Каспаров и Карлсен

Синдаров добавя: „Един ден искам да бъда най-добрият шахматист в света!“

В момента Синдаров изглежда фаворит, тъй като формата му е възходяща, докато Гукеш има спад след титлата. Индиецът дори обяви, че ще пропусне класическите турнири от Grand Chess Tour.

Интересното е, че негов заместник ще бъде именно Синдаров, който ще играе в турнирите в Полша и Румъния. Световният мач се очаква през ноември–декември. Възможни домакини са Индия или Узбекистан.

Синдаров обаче има предпочитание: „Не искам да играя мач за световната титла в студено време. Ако е през декември, бих избрал топла страна като Кипър.“

Където и да се проведе – това ще бъде сблъсък, който не бива да се пропуска, се обобщава в материала по темата в chess.com.

Снимка: FIDE