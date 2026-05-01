ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе обща глоба в размер на над 8000 евро след полуфиналната среща реванш от турнира Sesame Купа България срещу Лудогорец. 2556 евро от тях са заради неизпълнение на задълженията на децата, които връщат топките.



ДК е санкционирала и разградчани. Те ще трябва да платят 511 евро, защото са закъсняли за второто полувреме.

Дисциплинарната комисия не е подминала и Локомотив (Пловдив), който е с глоба от над 2100 евро.

Ето всички наказания след Sesame Купа на България – 1/2 финали реванши:

С предупреждения – Служебни лица. ЖК. евро

Димитър Вутов Вутов. ПФК „ЦСКА“ София - 409.03

Подлежащо на обжалване

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Калоян Мирославов Генов – пом. треньор на ПФК „ЦСКА“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1022.58 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата, съобразно чл. 28, ал.11, б. А, предложение 1 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 година, на основание чл.37, ал.1, т. 11, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.