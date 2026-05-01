Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Панагюрище посреща турнир по конен спорт

Панагюрище посреща турнир по конен спорт

  • 1 май 2026 | 13:25
Панагюрище посреща първия в града турнир по конен спорт за Купа България.

БНТ 3 ще излъчи на живо състезанията в Панагюрище на 2 май (събота) от 15:00 часа и на 3 май (неделя) от 13:00 часа.

"Това е едно много интересно и особено състезание. Мотото на този турнир е "не вие идвате на конните бази, а ние идваме при вас". Получаваме подкрепа от общините. Това е спортен туризъм с добавена стойност за местния бизнес", заяви секретарят на Българска федерация по конен спорт Теодора Андреева в интервю за предаването "100% будни".

18-годишната Елиза Чолакова разказа за първия си досег със спорта.

"Има връзка между теб и животното. Това те привлича и искаш пак да отидеш. Бях на около 4 години, когато за първи път се срещнах със спорта. В началото е внушаващо с тези големи животни, но моят дядо е дългогодишен любител на спорта и ме приобщи с животните. Добрият ездач разчита коня и се адаптира към него. Всеки кон е различен и трябва да работите в екип, а не да се борите един с друг", сподели държавната шампионка на България в най-тежкия клас.

Според Теодора Андреева конният спорт е достъпен за хората, които проявяват интерес в България.

"Много се говори, че конният спорт е скъп и дистанциран от хората. Не мисля, че е така. Всеки спорт изисква много голямо вложение на професионално ниво. Почти няма град в България, в който да няма конна база. Има над 80 редовнорегистрирани и активноучастващи клуба. Децата, занимаващи се с конен спорт, нямат екранна зависимост. Те нямат време. Децата се учат на хуманно отношение, отговорност и дисциплина", допълни тя.

Следвай ни:

Синдаров с най-големия рейтингов скок в топ 100

  • 1 май 2026 | 14:16
  • 223
  • 0
  • 1 май 2026 | 13:45
  • 205
  • 0
  • 1 май 2026 | 12:46
  • 295
  • 0
  • 1 май 2026 | 10:56
  • 1260
  • 1
  • 30 апр 2026 | 20:26
  • 1166
  • 0
  • 30 апр 2026 | 12:30
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 1 май 2026 | 14:25
  • 839
  • 1
  • 1 май 2026 | 11:58
  • 18960
  • 96
  • 1 май 2026 | 13:06
  • 5798
  • 9
  • 1 май 2026 | 10:05
  • 12279
  • 27
  • 1 май 2026 | 13:24
  • 1731
  • 1
  • 1 май 2026 | 09:33
  • 5704
  • 4