Фотоизложба "Колоезденето в София" ще бъде открита в понеделник пред НДК

Фотоизложба под надслов "Колоезденето в София" ще бъде открита този понеделник в пространството пред НДК, съобщиха организаторите от Столична община и "София - европейска столица на спорта".

Събитието е по повод предстоящото преминаване на Обиколката на Италия през българската столица в края на следващата седмица.

Над 100 уникални и част от тях непубликувани досега снимки припомнят някои от великите събития и личности, записали българската столица със златни букви в историята на един от най-популярните и обичани от българите спортове.

Откриването ще бъде в понеделник, 4 май, в 11:00 часа в градинката пред НДК до паметника с лъвчето при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий". На кратката церемония ще присъстват министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, общински съветници и представители на Столична община, изтъкнати фотографи–автори на снимките, прочути състезатели и други.