Разследване на WADA установи над 300 случая на допинг в Русия

Световната антидопингова агенция (WADA) обяви, че е наложила над 300 санкции на руски спортисти след изземването на данни от московска лаборатория през 2019 г. Най-голям брой наказани атлети има във вдигането на тежести – общо 107. Разследването, наречено “Операция Лимс“, вече е приключило, като в резултат са санкционирани 291 спортисти с общо 302 наложени наказания. Наказаните състезатели са от 22 различни спорта, а санкциите са приложени от 23 отделни антидопингови организации.

Най-засегнатите дисциплини са вдигането на тежести със 107 наказани атлети и леката атлетика с 93 случая. Единадесет спортисти са получили санкции за многократни нарушения, а други четири случая все още не са приключили и се очакват окончателни решения.

“Казано накратко, “Операция Лимс“ е най-успешното разследване в историята на борбата с допинга“, заяви президентът на WADA Витолд Банка.

През 2015 г. WADA разкри подробности за държавно подкрепяна допингова програма, което доведе до обявяването на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) за несъответстваща на Световния антидопингов кодекс. Въпреки това през септември 2018 г. изпълнителният комитет на WADA гласува за възстановяването на РУСАДА при строги условия.

Този ход беше остро критикуван тогава, като един от противниците го нарече “най-голямото предателство срещу чистите спортисти в олимпийската история“. От WADA обаче твърдят, че именно това решение е довело до изземването на 24 терабайта данни от московската лаборатория през януари и април 2019 г.

“Решението, взето през 2018 г. за възстановяване на РУСАДА при строги условия – въпреки съпротивата на гласовито малцинство от критици – беше взето именно за да се стигне до истината и беше част от сложна разследваща стратегия“, добави Банка. “Без това решение никога нямаше да можем да получим критичните доказателства от московската лаборатория, необходими за преследването на тези случаи. С удоволствие мога да кажа, че историята показа, че този подход е ефективен и целият процес е забележителен успех в осигуряването на справедливост за спортистите по света.“

По време на проверката на иззетите материали е установено, че част от данните са били манипулирани. Това в крайна сметка доведе до налагането на четиригодишна забрана на Русия да участва във всички големи спортни събития през 2019 г.

Забраната за допинг на Русия изтече през 2023 г., въпреки че нейните отбори и състезатели бяха изключени от множество международни спортни федерации след инвазията в Украйна. През последните месеци някои организации започнаха да позволяват на руски спортисти да се състезават под техния флаг.

