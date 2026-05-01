Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Левски
  Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на "Герена"

  • 7199
  • 34
Новият собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, даде интервю за “24 часа” преди няколко дни, в което заяви, че връзката между него и Наско Сираков е направена “чрез моя партньор в България Нено Михалев, с когото правим сериозни инвестиции в страната”.

Нено Михалев се спряга и за нов финансов директор на “сините”, а информацията за него е повече от оскъдна. Източници на Sportal.bg твърдят, че той е сериозен бизнесмен и роднина на един от основните благодетели на Славия.

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Двамата официално нямат общи фирми, показва справка в Търговския регистър.

Нено Михалев обаче е съдружник във фирма с други хора, определяни преди 7 години като водещи фактори в Левски. Става въпрос за братята Милен и Димитър Ганеви, чиито имена се появиха при краткия управленски престой на Васил Божков.

Източници на нашата медия твърдят, че към момента братята и Божков нямат нищо общо, но за сметка на това Милен и Димитър Ганеви са свързани, макар и индиректно, с новия “син” главен акционер - Атанас Бостанджиев.

По-точно те са съдружници във фирма (б.а. Диджитъл Гейминг, която е регистрирана през лятото на миналата година). Семейството е с 50% от акциите й, а другата половина се държи поравно от Стефан Бостанджиев (син на Атанас Бостанджиев) и Нено Михалев.

В друго дружество пък братя Ганеви и техният баща са съдружници с Николай Николов - баща на българския национал Владимир Николов (Топ Софт). Въпросната фирма е собственик на букмейкърска компания, която е генерален спонсор на няколко елитни български клуба. Не е изключено именно тя да грейне и на фланелките на Левски, ако “сините” преустановят взаимоотношенията си с настоящия основен спонсор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6637
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3777
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34772
  • 79
Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Камата ще добави още един медал в Залата на славата

  • 30 апр 2026 | 23:22
  • 2717
  • 5
Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

  • 30 апр 2026 | 21:29
  • 3962
  • 6
Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

  • 30 апр 2026 | 21:21
  • 3025
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 7957
  • 22
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6637
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3777
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34772
  • 79
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 3598
  • 4