Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Новият собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, даде интервю за “24 часа” преди няколко дни, в което заяви, че връзката между него и Наско Сираков е направена “чрез моя партньор в България Нено Михалев, с когото правим сериозни инвестиции в страната”.

Нено Михалев се спряга и за нов финансов директор на “сините”, а информацията за него е повече от оскъдна. Източници на Sportal.bg твърдят, че той е сериозен бизнесмен и роднина на един от основните благодетели на Славия.

Двамата официално нямат общи фирми, показва справка в Търговския регистър.

Нено Михалев обаче е съдружник във фирма с други хора, определяни преди 7 години като водещи фактори в Левски. Става въпрос за братята Милен и Димитър Ганеви, чиито имена се появиха при краткия управленски престой на Васил Божков.

Източници на нашата медия твърдят, че към момента братята и Божков нямат нищо общо, но за сметка на това Милен и Димитър Ганеви са свързани, макар и индиректно, с новия “син” главен акционер - Атанас Бостанджиев.

По-точно те са съдружници във фирма (б.а. Диджитъл Гейминг, която е регистрирана през лятото на миналата година). Семейството е с 50% от акциите й, а другата половина се държи поравно от Стефан Бостанджиев (син на Атанас Бостанджиев) и Нено Михалев.

В друго дружество пък братя Ганеви и техният баща са съдружници с Николай Николов - баща на българския национал Владимир Николов (Топ Софт). Въпросната фирма е собственик на букмейкърска компания, която е генерален спонсор на няколко елитни български клуба. Не е изключено именно тя да грейне и на фланелките на Левски, ако “сините” преустановят взаимоотношенията си с настоящия основен спонсор.