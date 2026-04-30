Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Лапоухов попадна в престижна международна класация

  • 30 апр 2026 | 14:30
Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов е единственият представител на родния елит, който попадна в полезрението на базираната в Швейцария футболна обсерватория – CIES. От известно време насам специалистите правят преглед на обещаващите млади футболисти. Така националът на Беларус бе нареден сред 100-те най-добри вратари до 23 години. Той дели 44-а позиция с Ейнар Фаускандер от Норвегия.

Иначе Фьодор е на девето място по натрупани минути сред колегите си, попаднали в класацията. Той има 3 780, а по този показател пред него от елитните първенства са само четирима души – Майк Пендърс от Страсбург, който е абсолютен номер 1 по всички показатели, Ян Кутни (Сигма, Чехия), Славомир Абрамович (Ягелония, Полша) и Овусу-Одуро от A3 Алкмаар. Като опит Лапоухов е на 11-о място, защото не успя да запише изяви с „червените“ в Европа.

Както е известно, Фьодор упорито бе спряган за трансфер в Спартак (Москва) най-вече от медиите в родината си. Той обаче бе категоричен, че е далеч от тези мисли и се чувства доста добре в ЦСКА. За отбелязване е също, че у нас не са много неговите връстници, които се радват такова доверие от страна на треньорите. Единствено Галин Григоров пази редовно в Добрич, а Иван Андонов е резерва в Славия.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

