Индзаги: Ако бяхме спечелили ШЛ, щях да остана в Интер

Наставникът на Интер Симоне Индзаги даде обширно интервю пред “Гадзета дело спорт”. В него бившият треньор на Интер изрази неприятната си изненада от въвличането на “нерадзурите” в най-новия съдийски скандал в Калчото, припомни си разгрома с 0:5 от Пари Сен Жермен в миналогодишния финал на Шампионската лига, обясни за последвалото си напускане от миланския гранд, похвали работата на наследника си Кристиан Киву и представи своите възгледи за преодоляването на кризата в италианския футбол.

“Разследването за съдийството ме шокира. Все пак Интер загуби доста точки през миналия сезон здаради реферски грешки. В първенството, за Суперкупата… Изненадващо е, че бяхме въвлечени в тази история, защото бяхме ощетени, а не облагодетелствани. Как би могъл някой да си помисли, че сме участвали в схема? Това беше ужасен сезон за нас. Винаги съм имал голямо уважение към съдийската работа и не искам да говоря за Наполи, които спечелиха Скудетото честно. Но остава усещането, че нещо беше отнето от нас. Не обвинявам никого и не се съмнявам в ничия добра воля. Нека да кажем, че просто нямахме късмет. Всичко беше срещу нас, въпреки че сами сме си виновни. Все още изпитвам разочарование, което няма да отмине. Да загубиш Скудетото само с една точка е болезнено.

Имахме една мечта: шампионски требъл. В края на сезона платихме цената за това, че изиграхме 23 мача повече от Наполи. Но отново бих постъпил по същия начин. Все пак Интер е е длъжен да се състезава навсякъде. Също така нощите срещу Байерн (Мюнхен) и Барселона ще останат в паметта ми повече, отколкото трофеите. Това бяха може би неповторими победи. За финала срещу Пари Сен Жермен пристигнахме без много енергия както във физическо, така и в психическо отношение. Това не е оправдание, а факт. Разочарованието от загубеното Скудето доста ни тежеше и понижи самочувствието ни. ПСЖ са чудесен отбор, както видяхме онази вечер срещу Байерн. Те доминираха във финала с два бързи гола и се възползваха от най-силните си страни, докато ние се опитахме да реагираме и рухнахме. Все още ме боли, че загубихме по този начин, но не бива да забравяме какво постигнахме в Европа преди това.

Преди финала не бях съобщил на отбора за моето напускане. Нямаше как да го сторя, защото все още не бях взел решението, което беше много болезнено за мен и моето семейство. Истината е, че всичко се случи доста бързо. Два дни след мача в Мюнхен се срещнахме в дома на Джузепе Марота в присъствието на Пиеро Аузилио и Дарио Бачин. В този контекст аз изразих нуждата от промяна, защото усетих, че един цикъл беше приключил. Те искаха да остана, но разбраха моя избор. Разделихме се като приятели, каквито сме и досега. Но ако бяхме спечелили Шампионската лига, щях да остана в Интер. Никога не знаеш как може да се развият нещата и затова бях длъжен да не крия от феновете какво беше възможно да се случи. Преди това също бях получавал оферти, без да ги приемам. В този случай обаче беше различно и исках да опитам едно ново преживяване.

През този сезон отборът се справя доста добре, никога не е лесно да побеждаваш. Киву заслужава похвали за представянето. Познавам състава, така че нямах никакви съмнения относно уменията на играчите. Изборът на Киву обаче също беше правилен и го знаех, защото бях виждал неговата работа. Сега е редно Интер да отпразнува титлата, след което да се опита да спечели и Купата на Италия. Оплакванията на Димарко относно моите смени? Федерико направи страхотни кампании и под мое ръководство, като той го знае добре. Именно аз го задържах в Интер, след като го гледах в тренировките в продължение на 10 дни. В противен случай можеше за пореден път да бъде преотстъпен. Вероятно неговите думи не са били правилно разбрани. С него имаме отлични взаимоотношения и продължаваме да си говорим. Четох доста и за изказвания на Пьотър Жиелински. Но той обаче забравя, че точно аз го поисках в Интер, когато Марота и Аузилио ми бяха предложили други варианти. За съжаление, миналата година той имаше множество физически проблеми, заради което му беше трудно да покаже своите качества.

Третото поредно пропуснато Световно първенство за Италия? Проблемите са налице и не бива да бъдат подценявани. Трябва да започнем от основите и да направим скок напред по отношение на манталитета, започвайки от детско-юношеските състави. Футболът трябва да постига резултати чрез кураж и инициатива, а не да се фокусира върху резултатите на всяка цена за сметка на качеството на играта. Бих редуцирал формата на Серия "А". Това може и да са болезнени решения, но след пет години ще направят щастливи хората, които са ги подкрепили. Бих препоръчал едно нещо: да се поощряват детските треньори, които учат на техника, а не на тактика. Благодарен съм на толкова много наставници, но съм особено привързан към тези, които са ме развили в школата. Без тях нямаше да се превърна в Симоне Индзаги”, коментира италианският специалист.