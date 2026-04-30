Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

Бившият треньор на Интер Симоне Индзаги за пореден път се дистанцира от възможността да поеме националния отбор на Италия. Бившият нападател бе едно от имената, които са свързвани настойчиво с възможността да поемат “скуадра адзура” след напускането на Дженаро Гатузо. Националният тим остана без селекционер след провала срещу Босна и Херцеговина в плейофа за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канда това лято. По този начин италианците ще пропуснат трето поредно световно първенство.

“Италия не ми липсва. Откакто пристигнах в Рияд, съм се прибирал общо за четири дни. Тук съм със семейството си, родителите си, имам приятели, които често идват да ме видят, така че не страдам от носталгия. Живея в затворен комплекс и организацията е перфектна, дори в клуба. Също така уча английски”, заяви Индзаги, правейки намек, който веднага бе възприет като послание, че в бъдеще би бил заинтригуван към работа в Премиър лийг.

Симоне Индзаги има още година от договора си с Ал-Хилал. В момента неговият тим е втори в класирането на първенството на Саудитска Арабия на осем точки от А-Насър на Кристиано Роналдо, но и с мач по-малко. Името на Индзаги наскоро бе свързано с английския Нюкасъл, където мажоритарен собственик е именно държавен инвестиционен фонд от Саудитска Арабия, който контролира и основната част от местното първенство.