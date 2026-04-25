Напрежение в италианския футбол: разследват шефа на съдиите

  • 25 апр 2026 | 19:59
Шефът на съдиите в Италия Джанлука Роки е разследван за спортна измама, отчасти заради избора на рефери, предпочитани от Интер през сезон 2024-25, съобщиха редица медии на Ботуша. Скандалът избухна, когато беше обявено, че Роки е официално разследван за спортна измама – изключително сериозно обвинение, което не беше използвано дори по време на печално известния хаос с Калчополи през 2006 г.

Какво точно е довело до това обвинение все още не е напълно ясно, но новинарската агенция AGI твърди, че разследващите вярват, че Роки е работил за назначаването на съдията Андреа Коломбо за мача Болоня срещу Интер на 20 април 2025 г. Причината за това е, че от Интер не са били доволни от идеята Даниеле Довери да ръководи срещата. Вместо това Довери е бил пренасочен към полуфинал за Купата на Италия, спечелен от Милан с 3:0 на 23 април.

Твърди се, че Роки е взел това решение заедно с няколко други лица, докато е бил на „Сан Сиро“ за първия полуфинален мач за Купата на Италия на 2 април. По този начин той се е съгласил да държи Довери далеч от мачовете, които са били „най-важни“ за Интер.

Ако се е предполагало, че Коломбо ще бъде от полза за Интер, то това не е проработило. Именно този мач на практика коства на Интер Скудетото, когато Рикардо Орсолини вкара късен гол след тъч, изпълнен от по-предна позиция, отколкото топката беше напуснала терена.

Друго обвинение е, че на 1 март 2025 г. Роки е превишил правомощията си на ВАР супервайзър, като е блъскал по прозореца на ВАР стаичката, настоявайки Даниеле Патерна да препоръча преглед на ситуация за дузпа по време на мача Удинезе срещу Парма.

Патерна не е искал да предложи преглед на главния съдия Фабио Мареска, който в крайна сметка отсъжда дузпа за Удинезе, но се е почувствал притиснат да го направи от Роки.

