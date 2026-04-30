Ясен Петров остава в Добруджа при спасение

Ясен Петров ще остане начело на Добруджа и през следващия сезон, но само ако тимът се спаси от изпадане. При завръщане във Втора лига добричлии ще трябва да търсят нов треньор, пише "Тема Спорт". В момента "жълто-зелените" са в опасната зона и се намират на 14-ата позиция.

Това място означава директно поемане към второто ниво на родния футбол. Битката за оцеляване до края на шампионата остава отворена, като Добруджа е на една точка от спасителната 12-а позиция, която в момента се заема от Септември (София). В оставащите шест срещи североизточният тим ще влезе в свирепа битка със столичани, Спартак (Варна), Берое и Монтана за оцеляването в елита.

57-годишният специалист застана начело на добричлии в началото на календарната година и почеркът му веднага си пролича. Той зае мястото на Атанас Атанасов-Орела, който се раздели с клуба след края на есенния дял на шампионата. "Жълто-зелените" стартираха с четири поредни двубоя без поражение и от последни в класирането се изкачиха на спасителна позиция. Но от средата на март влязоха в нова черна серия и в пет последователни мача не познават вкуса на победата.