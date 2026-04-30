  Ще успее ли Ред Бул да изпревари Хаас и Алпин?

Ще успее ли Ред Бул да изпревари Хаас и Алпин?

Изненадващо за мнозина, отборът на Ред Бул се намира зад Хаас и Алпин в класирането при конструкторите във Формула 1. Въпросът е дали тимът ще успее да си върне позициите от тези два отбора от средата на колоната.

Ред Бул заема незавидното шесто място в шампионата на конструкторите със скромните 16 точки от три кръга, колкото има и Алпин, и на две зад Хаас. Тази ситуация би изглеждала немислима само преди 12 месеца.

Шесткратните шампиони при конструкторите се озоваха в непознати води, като болидът RB22 изпитва сериозни затруднения със скоростта, което видимо разочарова Макс Верстапен.

След Гран При на Китай нидерландецът обобщи представянето на колата без заобикалки: „Просто много грейнинг, не мога да натискам, ужасно темпо, ужасен баланс.“

Шефът на отбора Лоран Мекис призна, че болидът показва „значителни недостатъци“, докато техническият анализ разкрива, че RB22 е най-бавният автомобил на Ред Бул от 11 години насам. Проблемите се дължат на фундаментални аеродинамични дефицити, а не на задвижващата система.

Въпреки това би било прибързано да отписваме Ред Бул напълно. Базираният в Милтън Кийнс отбор все още разполага със значителни ресурси, въпреки напускането на ключови фигури като Ейдриън Нюи, Джонатан Уитли и наскоро Джанпиеро Ламбиазе, който ще се присъедини към Макларън като главен състезателен директор.

Както Хаас, така и Алпин са съсредоточили усилията си в ранното развитие на болидите. Ръководителят на инженерния отдел в Хаас Хоуги Нид, потвърди, че отборът „натиска колкото се може по-силно, за да внесе възможно най-много подобрения в колата отрано“.

Алпин също са планирали значителни актуализации на определени интервали през сезона, като се смята, че Маями е един от тези ключови моменти. Джолиън Палмър отбеляза техния подход: „Алпин казаха в началото на годината, че ще носят големи подобрения на определени интервали. Вярвам, че едно от тях е и в Маями, така че може би не са толкова фокусирани върху началото като Хаас, а играят в дългосрочен план тази година.“

Въпреки това Палмър вярва, че по-добрата базова скорост на Ред Бул в крайна сметка ще си проличи. „Може би те - Хаас и Алпин, ще могат да се борят с Ред Бул в момента, но просто имаш чувството, че веднага щом в Ред Бул решат проблемите си, те имат основата да бъдат много по-бързи, отколкото са показвали досега.“

Въпросът пред Ред Бул е дали ще успее да отключи този потенциал, преди отборите от средата на колоната да натрупат непреодолимо предимство, или 2026 г. ще бъде запомнена като годината, в която тимът от Милтън Кийнс изпадна от върха.

Снимки: Gettyimages

