  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Албон пропусна квалификацията заради удара с мармот

  • 23 май 2026 | 01:13
Пилотът на Уилямс Алекс Албон пропусна квалификацията за спринта в Монреал заради катастрофата, която направи по време на свободната тренировка.

Албон се опита да избегне мармот, излязъл на пистата, но не успя, а след това излетя от трасето и се удари в предпазната стена.

Инцидентът беше потвърден от Уилямс, като от тима обясниха, че не са успели да възстановят колата на Алекс за квалификацията.

„Въпреки всички усилия на тима, пораженията се оказаха много по-сериозни, отколкото мислехме и се наложи смяна на скоростната кутия и задвижващата система“, се казва в съобщението на Уилямс.

Предполага се, че рейс директорът ще разреши на Албон да стартира в спринта утре, като той ще стартира последен или от алеята пред боксовете.

Снимки: Gettyimages

