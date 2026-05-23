Албон пропусна квалификацията заради удара с мармот

Пилотът на Уилямс Алекс Албон пропусна квалификацията за спринта в Монреал заради катастрофата, която направи по време на свободната тренировка.

Албон се опита да избегне мармот, излязъл на пистата, но не успя, а след това излетя от трасето и се удари в предпазната стена.

Following the incident in FP1 involving wildlife on track, Alex will not run in this afternoon’s Sprint qualifying session.



Despite the best efforts of the team to repair the car, the damage sustained was far more extensive than originally thought, requiring the gearbox and PU… pic.twitter.com/2P1TrAYZbt — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) May 22, 2026

Инцидентът беше потвърден от Уилямс, като от тима обясниха, че не са успели да възстановят колата на Алекс за квалификацията.

„Въпреки всички усилия на тима, пораженията се оказаха много по-сериозни, отколкото мислехме и се наложи смяна на скоростната кутия и задвижващата система“, се казва в съобщението на Уилямс.

Предполага се, че рейс директорът ще разреши на Албон да стартира в спринта утре, като той ще стартира последен или от алеята пред боксовете.

